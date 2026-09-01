La ONU recortará la asistencia alimentaria en Cisjordania por falta de fondos

ROMA — La agencia alimentaria de Naciones Unidas ha comunicado que, a partir de este mes, disminuirá a la mitad la asistencia que brinda en Cisjordania, ocupada por Israel, como resultado de una severa falta de fondos. Esta medida afecta a 400.000 personas que recibirán ayuda, reduciéndose a 200.000. Además, la organización advirtió sobre la posibilidad de implementar recortes adicionales en la Franja de Gaza, donde actualmente asiste a 1,5 millones de personas.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha señalado que en julio ya se había reducido el monto de la ayuda en efectivo en un 40% para 375.000 personas en Gaza. Sin embargo, la situación es insostenible y, a menos que se obtengan nuevos fondos, se prevén más recortes.

La agencia ha indicado que necesita urgentemente 386 millones de dólares en los próximos seis meses para asistir a un total de dos millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria tanto en Gaza como en Cisjordania.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, en julio se reportó una mejora en la situación en Gaza desde la declaración de hambruna del año pasado, pero se advirtió que la crisis persiste. El PMA también ha destacado que la falta de financiamiento y la fatiga de los donantes podrían obligar a realizar recortes más severos en Gaza. Para mantener sus operaciones en los territorios palestinos hasta fin de año, el organismo internacional requiere más de 420 millones de dólares.

En Cisjordania, el informe del PMA estima que 900.000 personas sufren inseguridad alimentaria. La creciente violencia, los desplazamientos y el deterioro de la economía han agravado la situación, con necesidades alimentarias que se han más que duplicado desde 2023.

“Las familias que antes eran autosuficientes ahora no pueden comprar suficiente comida”, declaró Shaun Hughes, director del PMA en el país. La agencia se ve obligada a priorizar a los hogares más vulnerables, mientras que la necesidad generalizada persiste.

Según el análisis más reciente del PMA, el 76% de los hogares en Cisjordania ha experimentado una disminución significativa de ingresos, y un tercio no puede permitirse una dieta nutritiva. Los precios de los alimentos y combustibles son de los más altos en Oriente Medio. Las comunidades rurales y el sur de Cisjordania son las más afectadas.

La situación en Gaza también es alarmante. Datos recientes de la ONU indican que cerca de una de cada cinco familias solo puede comer una vez al día, y la mitad ha estado completamente sin alimentos al menos una vez en el último mes. Las agencias de ayuda destacan que la escasez de efectivo y el aumento de los precios de los alimentos complican la adquisición de productos básicos.

El PMA reporta que en agosto, tres cuartas partes de los hogares en Gaza enfrentaron dificultades para acceder a los mercados. Recientemente, la ONU y sus socios distribuyeron cientos de palés de alimentos, combustible y otros suministros a través del cruce de Kerem Shalom, beneficiando a más de 600.000 personas durante el ciclo de ayuda de agosto.

A pesar del alto el fuego firmado entre Israel y Hamás en octubre de 2025, las hostilidades y restricciones de seguridad continúan obstaculizando los esfuerzos de recuperación, según informan las agencias de la ONU. Más de 2 millones de personas han sido desplazadas durante el conflicto, y gran parte de la infraestructura civil de Gaza ha sufrido daños severos.