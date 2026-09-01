Pullaro y la chance de ver a Messi en Newell’s: "Hay una posibilidad de que venga a Rosario"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró la tercera edición del Santa Fe Business Forum y destacó la presencia de cientos de empresas y compradores internacionales en Rosario. El mandatario sostuvo que el encuentro se convirtió en una política de Estado destinada a abrir mercados para la producción santafesina y generar nuevas oportunidades de exportación. “Es algo único, lleva mucho trabajo para organizarlo, pero es una política de Estado que empieza a ver sus frutos”, afirmó.

Pullaro explicó que en esta edición participan casi 900 empresas de la provincia y alrededor de mil firmas vinculadas, que mantienen reuniones con 250 compradores internacionales. Según detalló, la iniciativa busca invertir la lógica tradicional de las misiones comerciales: en lugar de que los empresarios argentinos viajen al exterior para ofrecer sus productos, son los potenciales compradores los que llegan a Santa Fe. El gobernador aseguró que los resultados de las primeras ediciones fueron positivos y que este año esperan superar ampliamente los niveles anteriores.

Consultado sobre la posibilidad de competir en el mercado internacional frente a países como China y ante un dólar que muchos sectores consideran atrasado, Pullaro admitió que la situación no es sencilla para todas las actividades. “Con muchos productos sí, con muchos productos no”, señaló. Consideró que Argentina tiene ventajas especialmente en sectores vinculados al campo, la minería y la energía, mientras que otras industrias necesitan acompañamiento del Estado para atravesar las dificultades de competitividad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, defendió una política de articulación entre el sector público y el privado. Destacó la participación de startups y fondos de inversión nacionales e internacionales en el Business Forum y señaló que detrás de esas inversiones también está la posibilidad de crear nuevas pequeñas y medianas empresas, generar empleo y aumentar las exportaciones. “Tenemos un montón de inteligencia que tenemos que sacar para poder salir adelante”, planteó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mirada política

En el plano político, Pullaro se mostró confiado en la situación de Unidos y aseguró que el espacio está preparado para volver a competir por el gobierno provincial. “Vamos a trabajar para volver a ganar para que Unidos vuelva a ganar las elecciones”, afirmó. El gobernador defendió la convivencia dentro de una coalición que reúne sectores que van desde la centroizquierda hasta la centroderecha y sostuvo que el diálogo permitió superar diferencias y avanzar en políticas públicas.

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de una competencia interna para definir las candidaturas. Consideró que lo ideal sería presentar una única fórmula, aunque admitió que las herramientas electorales están disponibles si Unidos no consigue sintetizar una candidatura común. “No vamos a dar ningún tipo de ventaja a ningún frente político”, sostuvo, al tiempo que destacó como principales logros de su gestión la reducción de los índices de violencia, la obra pública y el fortalecimiento del sistema educativo.

Respecto de una eventual alianza con La Libertad Avanza, Pullaro marcó diferencias y sostuvo que el espacio libertario representa actualmente un modelo nacional mientras Unidos constituye una construcción política provincial. Reconoció coincidencias en el rechazo al regreso del kirchnerismo, pero remarcó que Santa Fe apuesta a la producción, la industria, el campo y la generación de empleo. Sobre el gobierno de Javier Milei, reconoció que logró frenar la inflación y contener el gasto, aunque consideró necesario corregir aspectos del modelo para fortalecer la producción y el trabajo.

Pullaro también se refirió a la Justicia Federal y a las causas que permanecieron paralizadas durante años en Rosario. Dijo que existe “responsabilidad funcional” y recordó que en 2012 había denunciado al juez Marcelo Bailaque por el tratamiento de las causas vinculadas al narcotráfico. “Lo que le sucedió a Rosario no es gratis y no es algo que no fue parte de un plan”, afirmó, y cuestionó la falta de abordaje de las estructuras completas de comercialización de drogas. En su opinión, la inacción judicial contribuyó al crecimiento de la violencia en la ciudad.

¿Messi a Newell’s?

Uno de los momentos destacados de la entrevista fue cuando el gobernador habló sobre Lionel Messi y la posibilidad de que el futbolista vuelva a jugar en a Newell’s en Rosario. Pullaro reconoció que existe entusiasmo en el entorno del jugador y sostuvo que Messi mantiene un vínculo muy fuerte con la ciudad. “Estoy muy entusiasmado con que pueda venir Messi a jugar al menos un tiempo a Rosario. Sería importante para la ciudad. Todo lo que yo pueda a hacer, no por un club sino por la ciudad, lo voy a hacer. Creo que hay una posibilidad de que el mejor del mundo venga. Es público que estuve alguna vez hablando con él. Más allá de que no tiene por qué decirme nada. Yo vi algún entusiasmo, ganas. Messi ama Rosario, se siente rosarino.”, afirmó, aunque evitó precisar cuándo podría concretarse. También recordó que el padre del futbolista había mostrado interés en algún momento por esa posibilidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gobernador vinculó ese eventual regreso con el crecimiento que busca consolidar Rosario a partir de acontecimientos como el Santa Fe Business Forum y los Juegos Suramericanos. “Messi es un sentimiento y representa valores”, dijo al referirse al jugador, a quien calificó como una persona ejemplar dentro y fuera de la cancha. Pullaro sostuvo que el regreso del futbolista sería importante no solamente para un club sino para toda la ciudad.

Suramericanos, tren metropolitano y obras

En cuanto a los Juegos Suramericanos, explicó que las viviendas construidas para la Villa Olímpica serán posteriormente ofrecidas mediante los créditos Nido, con tasas subsidiadas por la provincia y plazos de entre 10 y 20 años. El gobernador destacó la transformación del sur rosarino, donde además de las viviendas se incorporaron espacios verdes, infraestructura deportiva y proyectos vinculados con tecnología y educación.

Finalmente, Pullaro anticipó que la provincia avanza en el proyecto del tren metropolitano. Aseguró que existen inversores internacionales interesados y que el proyecto contempla distintas etapas para conectar localidades del departamento San Lorenzo con Villa Gobernador Gálvez, además de trazas hacia la Terminal de Ómnibus y Funes. “Tenemos el proyecto, tenemos inversores interesados”, afirmó, aunque aclaró que la propuesta será presentada públicamente después de los Juegos Suramericanos.

El gobernador defendió además el volumen de obra pública realizado durante su gestión y aseguró que en 30 meses la provincia invirtió lo mismo que las dos administraciones anteriores durante ocho años. También afirmó que Santa Fe redujo fuertemente los costos de la obra pública y ordenó sus cuentas. “Al Estado santafesino es fácil administrarlo cuando no se roba, porque la plata te alcanza para hacer lo que tenés que hacer”, concluyó Pullaro, dejando planteada su visión de una provincia que pretende combinar seguridad, infraestructura, producción y apertura al mundo.

Entrevista de Alberto Lotuf.