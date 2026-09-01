"Siempre hay cosas para mejorar", la autocrítica del ministro Quinteros

FOTO: Juan Pablo Quinteros, en los operativos por la búsqueda de Agostina.

A 100 días del femicidio de Agostina —la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de la capital provincial—, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindó precisiones sobre el operativo de búsqueda, los cruces de hipótesis investigativas y el rol del aparato estatal.

En una entrevista centrada en el impacto institucional del caso, el funcionario reconoció la necesidad de un balance crítico, aunque defendió el despliegue técnico y humano de las fuerzas provinciales.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Despliegue operativo y contrapunto por los tiempos de búsqueda

Frente a los cuestionamientos por el tiempo transcurrido entre la denuncia inicial y la localización de la joven, Quinteros argumentó que las actuaciones se activaron desde las primeras horas, pero que la investigación inicial se vio ralentizada por testimonios desorientadores y pistas falsas proporcionadas por allegados que hoy se encuentran detenidos:

Estrategia tecnológica: destacó el uso de triangulación de antenas telefónicas mediante la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el relevamiento de cámaras públicas y privadas para ubicar el vehículo del sospechoso y el trabajo con canes en un terreno de 240 hectáreas.

Hipótesis iniciales: explicó que el Ministerio Público Fiscal direccionó las primeras 48 horas de trabajo sobre líneas que no apuntaban directamente al principal imputado, Claudio Barrelier, debido a cómo fue presentado en la denuncia inicial y al accionar de encubrimientos paralelos.

Coordinación con la Justicia: remarcó que la fuerza policial actúa en calidad de auxiliar del Ministerio Público Fiscal y que las medidas de allanamiento e ingreso a domicilios requieren orden judicial estricta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fallas del sistema y el "antes y después" institucional

El ministro rechazó que los recursos de seguridad hayan estado condicionados por los festejos deportivos o el fin de semana largo que coincidieron con la desaparición. Asimismo, declinó responsabilidades directas sobre la no activación de la Alerta Sofía, recordando que su implementación es una potestad exclusiva de los fiscales a cargo.

No obstante, Quinteros admitió la urgencia de revisar la respuesta estatal ante la inasistencia escolar de menores y las demoras en el entrecruzamiento de antecedentes en las unidades judiciales. "Este nunca va a ser un caso más; este hecho va a marcar un antes y un después en el tratamiento institucional de los paraderos", concluyó el titular de la cartera de Seguridad.