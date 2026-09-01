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D'Onofrio instó a los dirigentes a cuestionar a Tapia: "No hay que tener miedo"

El expresidente de River enfatizó la necesidad de que los dirigentes expresen sus desacuerdos con el presidente de la AFA.

01/09/2026 | 09:29Redacción Cadena 3

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D'Onofrio apuntó contra Tapia.

FOTO: D'Onofrio apuntó contra Tapia.

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Buenos Aires, 1° de septiembre (NA) -- Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River, criticó abiertamente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, afirmando que "no hay que tenerle miedo" a la hora de expresar desacuerdos.

En una conversación con Daniel Avellaneda para el programa "La Oral Deportiva" (Radio Rivadavia), D'Onofrio subrayó la importancia de que los actuales dirigentes se atrevan a manifestar sus opiniones al presidente de la AFA, indicando que "lo que hay que hacer en este momento es decirle al presidente de la AFA las cosas en las que no estamos de acuerdo y que nos parecen mal... No hay que tener miedo".

Asimismo, D'Onofrio resaltó que "en los cuatro años que nosotros no lo votamos a Tapia, ganamos todos los campeonatos", haciendo alusión al éxito de su gestión en el club.

El ex presidente recordó una anécdota de su participación en una elección de la FIFA, donde el suizo Joseph Blatter competía contra el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein. "A mí me tocó votar en la elección de Blatter y el príncipe (por Al Hussein). Fue justo en la época del FIFA Gate", relató D'Onofrio, quien agregó: "Aquella vez fui a comer con otros dirigentes y, cuando me desperté, ocho o nueve de esos estaban presos".

El ex mandatario de River también mencionó que "hay cosas en las que uno, de alguna manera, tiene que mantener la dignidad", destacando la importancia de ser firme en las convicciones.

Durante su gestión en River, el club vivió su etapa más exitosa, logrando un total de ocho títulos locales y siete internacionales, entre los cuales se destacan las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

Lectura rápida

¿Qué dijo D'Onofrio sobre Tapia?
D'Onofrio afirmó que los dirigentes no deben tener miedo de expresar sus desacuerdos con Tapia.

¿Qué experiencia compartió D'Onofrio?
Recordó su voto en una elección de FIFA y cómo muchos dirigentes terminaron presos tras el escándalo del FIFA Gate.

¿Qué logró River durante la gestión de D'Onofrio?
El club ganó ocho títulos locales y siete internacionales, incluyendo dos Copas Libertadores.

¿Cuál es el mensaje principal de D'Onofrio?
Instó a los dirigentes a mantener la dignidad y a ser firmes en sus convicciones.

¿Qué contexto dio sobre su relación con Tapia?
D'Onofrio destacó que durante su mandato, no votaron a Tapia y ganaron todos los campeonatos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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