Quién es el "cura Tinder" que se volvió viral por unir parejas de una manera particular

FOTO: El padre Fernando Cuevas, más conocido como "Cura Tinder", unió a más de 1.200 parejas en 15 años.

El sacerdote español Fernando Cuevas, conocido como el "Cura Tinder", ayuda a solteros católicos a encontrar pareja a través de WhatsApp y recibe consultas desde Argentina y otros países de habla hispana. Desde Valencia, donde desarrolla su actividad religiosa, contó cómo funciona una iniciativa que lleva unos 15 años.

Integrante del Opus Dei, el sacerdote explicó que los interesados deben tener más de 22 años, sin un límite máximo de edad, y practicar la fe católica. "Que vaya a misa los domingos, ese es el mínimo", sostuvo, al remarcar la importancia del compromiso religioso para participar.

Su tarea consiste en poner en contacto a personas que buscan una relación con vistas al matrimonio. Para eso, los aspirantes completan una ficha con información sobre su estatura, aficiones, virtudes, dificultades personales y vínculo con la Iglesia.

Con esos datos, Cuevas analiza las afinidades y propone posibles candidatos. También tiene en cuenta la cercanía geográfica para facilitar los encuentros. Si ambos interesados aceptan la presentación, comparte el contacto para que puedan comenzar a conocerse.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La iniciativa, que comenzó de manera casual, se extendió más allá de España. El sacerdote recibe entre 20 y 60 mensajes diarios, con consultas desde Argentina, México, Colombia y Perú, entre otros países. El crecimiento de la demanda lo llevó a sumar la colaboración del padre Vicente Huerta.

Sin embargo, Cuevas aclaró que esta actividad ocupa un lugar complementario a sus responsabilidades como sacerdote. "Lo hago en los ratos libres", explicó a Cadena 3. En ese sentido, señaló que el comienzo del ciclo lectivo en los colegios donde trabaja redujo su disponibilidad para atender solicitudes.

El religioso asegura que ninguno de los matrimonios surgidos de sus presentaciones terminó en divorcio. Según su interpretación, esa continuidad se explica por los valores compartidos, la espiritualidad y la disposición de los integrantes de cada pareja a entregarse al otro.

"La elección más importante es con quién compartir la vida", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-