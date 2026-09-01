¿Messi en la pantalla grande? Qué dijo Campanella sobre filmar una película

Juan José Campanella anticipó las presentaciones en Córdoba de "Empieza con D, siete letras", la comedia romántica que escribió junto a Cecilia Monti y dirige. La obra llegará el jueves 3 de septiembre al Teatro Verdi de Villa María y tendrá funciones el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 en el Teatro Real de la capital provincial.

"Encontramos el valor de las segundas oportunidades, cuando todo parece perdido", explicó el director sobre una historia que combina humor y emoción a partir del vínculo entre dos personas que se llevan 27 años.

Campanella contó que la idea surgió de Monti, coautora y también su esposa, a partir de parejas amigas que habían logrado construir relaciones felices pese a los cuestionamientos de su entorno. Aclaró que ellos no tienen la diferencia de edad que plantea la ficción.

"Nos parecía que habían pasado una carrera de obstáculos para poder armar su pareja, porque todo el mundo se les tira encima", señaló. Entre esas dificultades mencionó las reacciones de familiares, hijos, amistades y exparejas.

La trama comienza en la sala de espera de un consultorio odontológico. El personaje de Eduardo Blanco es un médico jubilado que acaba de enviudar después de una relación de 40 años y todavía no logra procesar la pérdida. Allí conoce a una profesora de yoga de 40 años, interpretada por Victoria Almeida, que atraviesa una separación de una pareja que imaginaba para toda la vida.

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Ambos se encuentran en un momento de fragilidad, aunque ella tiene mayor impulso para salir al mundo y empezar de nuevo. El acercamiento se produce mientras resuelven un crucigrama, una situación que explica el título de la obra.

El director destacó también a Gastón Cocchiarale, quien interpreta tanto al hijo del personaje de Blanco como al exmarido del de Almeida. Según contó, su trabajo recibe aplausos durante la representación en casi todas las funciones.

Sobre Almeida, que se incorporó al papel inicialmente interpretado por Fernanda Metilli, resaltó que aportó una impronta propia y descubrió posibilidades de humor que él no había advertido.

"Victoria entró con un estilo muy distinto, pero la hizo suya y encontró un humor que yo no había visto”, expresó. También valoró su capacidad para abordar los momentos más emotivos y la conexión que logró con Blanco, a quien definió como un "hermano de la vida".

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"Se ha formado una química que yo creo que es la mejor versión de la obra", afirmó. Para Campanella, esa combinación responde a su manera de contar historias: rescatar el humor presente en la vida cotidiana sin dejar de lado situaciones que conmueven.

Durante la entrevista, el cineasta también recordó la reconstrucción del Teatro Politeama, en Buenos Aires. Explicó que el edificio anterior había sido demolido por completo y que en el lugar funcionaba una playa de estacionamiento.

"No había un teatro viejo, lo habían tirado abajo completamente", remarcó. A la magnitud del proyecto se sumó la pandemia durante la construcción. "Fue bastante complicado, pero ahí está y quedará para siempre", sostuvo.

La conversación incluyó además la actualidad de "Parque Lezama", su película protagonizada por Eduardo Blanco y Luis Brandoni, que integra la preselección argentina para los Premios Goya. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunciará el 7 de septiembre cuál será la representante nacional. La película es una de las cuatro precandidatas.

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Consultado por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, Campanella manifestó su admiración por el futbolista y por el equipo conducido por Lionel Scaloni. Aunque aclaró que no es futbolero, dijo que sigue los mundiales con nervios y emoción.

Señaló que tanto Messi como Diego Maradona lograron impactarlo incluso sin conocer las sutilezas del deporte. "Es magia lo que están haciendo. No se puede creer. Es como un acto acrobático", describió.

En el caso de Messi y de sus compañeros, destacó además la humildad, la sensatez y el ejemplo que transmiten a los más chicos. "Es un equipo que para mí ha sido ganador en todo sentido, no solamente cuando ganaron, sino también cuando perdieron", afirmó.

También expresó su admiración por Scaloni y comentó que la despedida de Messi no lo había tomado por sorpresa, porque él creía que el jugador ya había anunciado que ese sería su último Mundial. "Ya vengo con el duelo y la tristeza desde hace bastante tiempo", señaló.

Ante la pregunta sobre si llevaría la vida del rosarino al cine, Campanella respondió en Cadena 3 que la idea nunca había surgido y aclaró que no conoce en profundidad su historia personal. "Una película o una serie se nutre de conflictos y la verdad que justamente lo que más admiro de Messi es que es un tipo sin conflicto", explicó.

En cuanto a las funciones cordobesas de "Empieza con D, siete letras", las del viernes 4 y sábado 5 serán a las 21, mientras que la del domingo 6 comenzará a las 20, en el Teatro Real, ubicado en San Jerónimo 66. Las entradas se ofrecen en la boletería del teatro y en Autoentrada.

Campanella dejó abierta la posibilidad de regresar con nuevas presentaciones, aunque aclaró que dependerá de la respuesta del público y de que haya espectadores que no consigan lugar en las funciones anunciadas.

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Entrevista de Fernado Genesir, Mauricio Coccolo y Agustina Vivanco.