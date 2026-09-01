La sorprendente revelación de Palermo sobre Messi: "No me animaba a hablarle"

Martín Palermo recordó su experiencia junto a Lionel Messi en la Selección argentina y sorprendió al revelar que, pese a compartir plantel durante el Mundial de Sudáfrica 2010, no se animaba a hablarle al astro rosarino.

El actual entrenador de Platense se refirió a aquella convivencia con Messi y destacó la admiración que le generaba el futbolista, a quien ubicó, junto a Diego Maradona, en lo más alto de la historia del fútbol.

“Era difícil hablarle. No me animaba a hablarle”, reconoció Palermo al recordar sus días junto al rosarino en la concentración argentina durante la Copa del Mundo de 2010.

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"CUANDO ESTUVE EN EL MUNDIAL NO ME ANIMABA A HABLARLE O A TENER UNA CONVERSACIÓN". Luego de la derrota de Platense ante Defensa en Varela, el Titán Palermo fue consultado sobre la decisión de Leo Messi de retirarse de la Selección Argentina y le dedicó unas palabras llenas de… pic.twitter.com/v5VFK8ftRm — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2026

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El delantero fue convocado por Diego Maradona para disputar aquel Mundial y terminó siendo protagonista al marcar el gol de la victoria ante Grecia, por la última fecha de la fase de grupos.

Palermo compartió entonces plantel con Messi, quien atravesaba sus primeros años como gran figura mundial y llegaba a Sudáfrica después de haber brillado con el Barcelona.

Con el paso de los años, la admiración del “Titán” por Messi no hizo más que crecer. Lo calificó como “el mejor futbolista de la historia junto a Maradona”, una consideración que refleja la dimensión que alcanzó el capitán argentino a lo largo de su carrera.

Aquella experiencia en Sudáfrica quedó así como uno de los capítulos compartidos entre dos históricos goleadores: Palermo, uno de los grandes artilleros argentinos, y Messi, quien terminó convirtiéndose en el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia de la "Albiceleste".