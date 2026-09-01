"Tuvimos que intervenir": una pelea entre presas terminó con colchones quemados en una comisaría

Un incidente se registró en las últimas horas dentro de la Comisaría 5ª de Rosario, ubicada en Italia al 2100, donde permanecen alojadas 43 mujeres detenidas. El episodio se originó por un conflicto entre varias internas y terminó con la quema de algunos colchones, por lo que debieron intervenir efectivos policiales y personal de Bomberos Zapadores.

El jefe de la Policía de Rosario, Darío Villán, explicó durante el móvil de Cadena 3 que debieron actuar para evitar que la situación pasara a mayores. “Un problemita con las internas, problemas entre ellas y tuvimos que intervenir porque quemaron colchones para preservar la integridad física de ellas y del personal”, señaló.

Villán confirmó que no hubo personas heridas de gravedad y precisó que los únicos daños materiales fueron los colchones incendiados. Además, indicó que las visitas ya se encontraban suspendidas debido a un conflicto ocurrido la semana pasada, cuando se secuestraron dos teléfonos celulares y se dio intervención a la fiscalía de turno. Sobre el episodio actual, aclaró que el enfrentamiento involucró a “cuatro o cinco internas”.

La situación también volvió a poner el foco sobre la cantidad de personas alojadas en la dependencia. “Hay 43 detenidas”, detalló Villán, quien reconoció que la cantidad supera la capacidad prevista para ese espacio. En ese sentido, anticipó que la situación podría mejorar la próxima semana con el traslado de algunas detenidas al Servicio Penitenciario.

Informe de Fernando Carrafiello.