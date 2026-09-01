"Tuvimos que intervenir": una pelea entre presas terminó con colchones quemados en una comisaría
El episodio ocurrió en Italia al 2100 y requirió la intervención de efectivos y Bomberos Zapadores. El jefe policial Darío Villán confirmó que había 43 personas alojadas y anticipó traslados al Servicio Penitenciario para aliviar la situación.
01/09/2026 | 10:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El episodio ocurrió en Italia al 2100.
Un incidente se registró en las últimas horas dentro de la Comisaría 5ª de Rosario, ubicada en Italia al 2100, donde permanecen alojadas 43 mujeres detenidas. El episodio se originó por un conflicto entre varias internas y terminó con la quema de algunos colchones, por lo que debieron intervenir efectivos policiales y personal de Bomberos Zapadores.
El jefe de la Policía de Rosario, Darío Villán, explicó durante el móvil de Cadena 3 que debieron actuar para evitar que la situación pasara a mayores. “Un problemita con las internas, problemas entre ellas y tuvimos que intervenir porque quemaron colchones para preservar la integridad física de ellas y del personal”, señaló.
Villán confirmó que no hubo personas heridas de gravedad y precisó que los únicos daños materiales fueron los colchones incendiados. Además, indicó que las visitas ya se encontraban suspendidas debido a un conflicto ocurrido la semana pasada, cuando se secuestraron dos teléfonos celulares y se dio intervención a la fiscalía de turno. Sobre el episodio actual, aclaró que el enfrentamiento involucró a “cuatro o cinco internas”.
La situación también volvió a poner el foco sobre la cantidad de personas alojadas en la dependencia. “Hay 43 detenidas”, detalló Villán, quien reconoció que la cantidad supera la capacidad prevista para ese espacio. En ese sentido, anticipó que la situación podría mejorar la próxima semana con el traslado de algunas detenidas al Servicio Penitenciario.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué incidente ocurrió en la Comisaría 5ª de Rosario?
Un conflicto entre internas que resultó en la quema de colchones, requiriendo la intervención de la policía y bomberos.
¿Quién es el jefe de la Policía de Rosario?
El jefe es Darío Villán, quien explicó la situación durante un móvil de Cadena 3.
¿Cuántas mujeres están detenidas en la comisaría?
Actualmente hay 43 mujeres detenidas, superando la capacidad de la dependencia.
¿Qué daños materiales se reportaron?
Los únicos daños materiales fueron los colchones que fueron incendiados durante el incidente.
¿Qué medidas se tomarán respecto a las detenidas?
Se anticipó que la situación podría mejorar con el traslado de algunas detenidas al Servicio Penitenciario la próxima semana.