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Escribe tu peli: la guía visual para crear guiones de cine que necesitas

Un manual ilustrado que acompaña a los aspirantes a guionistas en el proceso de creación cinematográfica.

01/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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Escribe tu peli: la guía visual para crear guiones de cine que necesitas

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El mundo del cine es fascinante, pero escribir un guion puede ser un desafío. "Escribe tu peli" se presenta como una herramienta indispensable para quienes desean dar vida a sus historias en la gran pantalla. Este manual, que combina la experiencia del guionista Jordi Farga y las ilustraciones de Luis Miguez, aborda de manera amena y visual las inquietudes más comunes que surgen al enfrentarse a la página en blanco.

Desde la búsqueda de ideas hasta la estructuración del guion, el libro responde preguntas cruciales: ¿Cómo superar el bloqueo creativo? ¿Qué métodos existen para evitar el síndrome del impostor? ¿Es posible crear personajes memorables y qué significa realmente "salvar un gato"? Estas y otras cuestiones son desglosadas con claridad, ofreciendo un enfoque práctico y accesible.

Además, "Escribe tu peli" no solo se limita a la escritura. También explora el proceso posterior a la finalización del guion, incluyendo consejos sobre cómo presentar y vender la obra. Con un tono desenfadado, el libro incluye reflexiones y trucos de reconocidos guionistas y profesores, lo que lo convierte en una fuente de inspiración y aprendizaje.

Este manual se sitúa en un contexto donde la creación cinematográfica se democratiza, permitiendo que más voces sean escuchadas. En un momento en que el contenido audiovisual está en auge, la necesidad de herramientas que faciliten la escritura de guiones se vuelve más relevante que nunca. La obra invita a los aspirantes a guionistas a encontrar su propio estilo y a no rendirse en el proceso creativo.

En definitiva, "Escribe tu peli" es una guía que no solo enseña, sino que también motiva a los escritores a dar el primer paso hacia la realización de sus proyectos cinematográficos. Con su enfoque visual y práctico, se convierte en un aliado perfecto para quienes sueñan con contar historias en la pantalla grande.

Ficha del libro:

GéneroEnsayo
EditorialOBERON-ANAYA
Año de edición2026
ISBN9791387775513
IdiomaEspañol

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