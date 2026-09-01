Compra y construcción de vivienda: el Banco Provincia de Buenos Aires vuelve a los créditos UVA
El Bapro relanzó préstamos de hasta $524 millones con plazo a 20 años y una cláusula antiinflación. También sumó una opción inédita para viviendas modulares.
01/09/2026 | 10:31Redacción Cadena 3
FOTO: Banco Provincia de Buenos Aires.
El Banco Provincia anunció este lunes su regreso al mercado de créditos atados a la inflación con el lanzamiento de dos nuevas líneas orientadas a la construcción, ampliación y refacción de viviendas.
La banca pública bonaerense, que hasta ahora se había mantenido al margen del relanzamiento de los préstamos indexados, busca con esta medida reactivar el sector de la construcción e impulsar la actividad económica regional.
Detalles de la línea Casa Propia
El crédito principal está destinado a obras tradicionales o sistemas industrializados (steel frame):
Monto máximo: hasta 250.000 UVA (aproximadamente $524 millones de pesos).
Plazos y tasa: financiamiento a 20 años con una tasa de interés del 9% anual más UVA.
Cobertura: financia hasta el 80% del presupuesto para quienes cobren haberes en el banco (con una cuota-ingreso máxima del 25%) y hasta el 70% para el público general (cuota-ingreso del 20%).
Titulares: admite hasta tres solicitantes por préstamo.
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Cláusula de protección salarial
Para otorgar certidumbre a los deudores frente a posibles saltos inflacionarios, la entidad conducida por Juan Cuattromo incorporó un mecanismo de resguardo.
El banco comparará mensualmente el aumento de la cuota UVA contra la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) más dos puntos porcentuales.
Si el ajuste por inflación supera a la variación del salario bajo ese parámetro, la diferencia resultante será bonificada por la propia institución.
Préstamos personales para viviendas modulares
La principal novedad del anuncio es una línea específica tipo préstamo personal para la compra de viviendas modulares prefabricadas.
Este esquema permite financiar hasta el 100% del valor de la propiedad con un tope de $100 millones a 96 meses.
Al no requerir garantía hipotecaria ni intervención de escribanos, reduce costos operativos y agiliza los trámites administrativos para los solicitantes.
Lectura rápida
¿Qué anunció el Banco Provincia? El Banco Provincia anunció el regreso al mercado de créditos atados a la inflación con nuevas líneas para la construcción, ampliación y refacción de viviendas.
¿Quién es el responsable de la entidad? La entidad está conducida por Juan Cuattromo.
¿Cuándo se realizó el anuncio? El anuncio se realizó este lunes.
¿Dónde se aplicarán estos créditos? Los créditos están orientados a la construcción, ampliación y refacción de viviendas en la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se implementan estas nuevas líneas de crédito? Se implementan para reactivar el sector de la construcción e impulsar la actividad económica regional.