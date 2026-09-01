Compra y construcción de vivienda: el Banco Provincia de Buenos Aires vuelve a los créditos UVA

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El Banco Provincia anunció este lunes su regreso al mercado de créditos atados a la inflación con el lanzamiento de dos nuevas líneas orientadas a la construcción, ampliación y refacción de viviendas.

La banca pública bonaerense, que hasta ahora se había mantenido al margen del relanzamiento de los préstamos indexados, busca con esta medida reactivar el sector de la construcción e impulsar la actividad económica regional.

Detalles de la línea Casa Propia

El crédito principal está destinado a obras tradicionales o sistemas industrializados (steel frame):

Monto máximo: hasta 250.000 UVA (aproximadamente $524 millones de pesos).

Plazos y tasa: financiamiento a 20 años con una tasa de interés del 9% anual más UVA.

Cobertura: financia hasta el 80% del presupuesto para quienes cobren haberes en el banco (con una cuota-ingreso máxima del 25%) y hasta el 70% para el público general (cuota-ingreso del 20%).

Titulares: admite hasta tres solicitantes por préstamo.

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Cláusula de protección salarial

Para otorgar certidumbre a los deudores frente a posibles saltos inflacionarios, la entidad conducida por Juan Cuattromo incorporó un mecanismo de resguardo.

El banco comparará mensualmente el aumento de la cuota UVA contra la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) más dos puntos porcentuales.

Si el ajuste por inflación supera a la variación del salario bajo ese parámetro, la diferencia resultante será bonificada por la propia institución.

Préstamos personales para viviendas modulares

La principal novedad del anuncio es una línea específica tipo préstamo personal para la compra de viviendas modulares prefabricadas.

Este esquema permite financiar hasta el 100% del valor de la propiedad con un tope de $100 millones a 96 meses.

Al no requerir garantía hipotecaria ni intervención de escribanos, reduce costos operativos y agiliza los trámites administrativos para los solicitantes.