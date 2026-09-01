José Andrada, el niño salteño que emocionó a todos en Qatar 2022: "No conozco fútbol sin Messi"

José Andrada volvió a emocionarse por Lionel Messi. Aquel niño de Embarcación, Salta, que se hizo viral durante el Mundial de Qatar por sus lágrimas después del triunfo ante Australia, hoy tiene 16 años y atraviesa con tristeza el retiro del capitán de la Selección argentina. “Desde ayer que estamos un poquito bajoneados por lo que pasó, pero hay que darle y seguir pensando en positivo”, contó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

José reconoció que la noticia lo golpeó especialmente porque pertenece a una generación que prácticamente creció con Messi. “Con 16 años prácticamente no conozco fútbol sin Messi. No conozco fútbol sin Messi”, aseguró. Y explicó que, cada vez que habla de fútbol, aparece inevitablemente la comparación con el rosarino: “Se habla de algún jugador o de alguna jugada que se hizo bien y se dice: ‘No, Messi lo hubiese hecho mejor, lo hubiese hecho así’”.

El joven salteño recordó también todo lo que significó para él aquella experiencia que comenzó con un video durante Qatar 2022 y terminó llevándolo a conocer a los campeones del mundo. “De positivo fue prácticamente todo. Gracias a eso llegué a conocer a los campeones del mundo”, señaló. También contó que pudo conocer a figuras que admiraba, como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y otros referentes del fútbol argentino, además de las amistades que construyó durante estos años.

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A cuatro años de aquel momento que lo convirtió en una figura reconocida, José sigue concentrado en sus estudios. Está en cuarto año de la secundaria y aseguró que todavía está pensando qué carrera seguir. Tiene un promedio de entre 8 y 9 y confesó que le gustaría convertirse en periodista deportivo. “Me encantaría, por supuesto que sí”, respondió cuando le preguntaron si imaginaba su futuro trabajando en los medios.

También habló de la posibilidad de despedir a Messi con un video y reconoció que todavía no se siente preparado. “La verdad que no, porque sé que en el video voy a terminar lagrimeando, voy a terminar llorando”, admitió. Para José, la despedida no significa que el vínculo de Messi con el fútbol tenga que terminar: “Que siempre esté vinculado al fútbol”, deseó.

FOTO: José Andrada viajó al Mundial de Estados Unidos 2026.

Incluso se animó a imaginar al rosarino en nuevos roles. “Me encantaría que sea técnico de la Selección, por supuesto que sí”, dijo. Y antes había planteado otra posibilidad que le genera ilusión: que Messi pueda jugar algún tiempo en Newell’s, el club donde comenzó su historia futbolística. “Por respeto al club de donde comenzó todo”, explicó, aunque aclaró que su pasión también está puesta en Boca, club del que es hincha.

José sigue siendo aquel chico que se emocionaba por la Selección, pero ahora habla desde otra edad y con otra perspectiva. “Me duele, la verdad, dejar”, reconoció sobre la salida de Messi, aunque también confía en que aparecerá una nueva generación. Después de haber vivido de cerca una parte de la historia de la Selección y de haber conocido a los campeones del mundo, se queda con un deseo para el futuro: que Messi nunca se aleje del fútbol. “Que siempre esté vinculado al fútbol”, volvió a repetir.

Entrevista de Alberto Lotuf.