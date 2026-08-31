Juan Germano, sobre las elecciones presidenciales: “Veo más un juego de tres que una polarización”

Estamos en un momento de incertidumbre sobre si el presidente Javier Milei logrará mantener su nivel de apoyo o si continuará con la tendencia de caída que se registra desde marzo. ¿Cómo analiza la fortaleza de su liderazgo en esta etapa?

El de Javier Milei es un tipo de liderazgo característico de los últimos años, al que denominamos "liderazgo brutal", no en el sentido de torpeza, sino por la fuerza y contundencia que demuestra en casi todos los temas. Este tipo de conducción tiene una particularidad: cuando las cosas van razonablemente bien, no se vuelve significativamente más popular de lo que ya es en su base; y cuando las cosas van mal, tampoco pierde popularidad por fuera de su núcleo duro. Al ser un liderazgo que no busca ampliarse de manera natural ni captar otros votantes, oscila entre alternativas dogmáticas y pragmáticas según la circunstancia. Por ejemplo, en las elecciones de mitad de término priorizó una estrategia dogmática, arriesgando acuerdos con muchas provincias para sostener candidaturas propias en todos los distritos.

Se trató de consolidar una estructura nacional propia de la que carecía al asumir la presidencia.

Exactamente. En cambio, de cara a la elección ejecutiva, parece adoptar un camino más pragmático, buscando acuerdos específicos con algunos gobernadores en lugar de imponer candidatos propios en todas las provincias. Es un enfoque diferente para una dinámica distinta, ahora que ya cuenta con esa base electoral dura consolidada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuando menciona que el Gobierno cuenta con una base de apoyo propia, ¿se refiere al tercio del electorado que acompañó a Milei en las elecciones de 2023?

El núcleo duro del oficialismo se mueve con facilidad entre el 30% y el 35% del electorado, y no se desvía demasiado de ese eje. Aunque este perfil de votantes ha experimentado variaciones entre 2023 y 2025, mantiene una anomalía muy clara en la democracia argentina: una marcada asimetría de género, concentrando su mayor fortaleza en hombres jóvenes.

¿Cómo se complementa ese perfil joven y masculino con los otros sectores que se sumaron posteriormente al espacio?

A esa base original, se le adhirió el votante de Patricia Bullrich y del PRO histórico, que tiene un perfil de mayor edad y un nivel socioeconómico y educativo más alto. Hoy el apoyo al Gobierno es una mixtura de ambos sectores. Sin embargo, al tratarse de un liderazgo que no tiende a expandirse de manera orgánica hacia afuera, tanto el oficialismo como el peronismo kirchnerista dejan por fuera a un amplio sector de ciudadanos independientes. Esto plantea el interrogante de qué hará este electorado más esquivo en un contexto donde la participación electoral ha mostrado caídas significativas, lo cual representa una señal de alerta.

Es decir, existen ciudadanos que eligen conscientemente cuándo participar y cuándo no en los procesos electorales.

Así es. Son personas que se conectan de manera muy tardía y pueden participar en una elección y ausentarse en la siguiente dentro de un mismo año. El mejor ejemplo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde un perfil de votantes que se ausentó en las primarias de septiembre decidió asistir a las urnas en octubre. El ciudadano elige estratégicamente sus batallas, un factor crítico en un escenario donde la mayoría de las provincias desdoblará su calendario electoral.

¿De qué manera repercutirá en el análisis político este extenso calendario que comenzará temprano en las provincias y culminará con la elección nacional?

Debemos comprender que las dinámicas provinciales no representan la dinámica nacional, del mismo modo que los resultados de una elección legislativa no son un buen predictor de los comicios ejecutivos. Tener este enfoque claro es indispensable para no perder el rumbo en un año electoral que será sumamente largo y cargado de comicios.

A principios de año, los gobernadores buscaban con avidez acuerdos con la Casa Rosada para preservar su poder territorial. ¿Cree que esa situación se mantiene igual en el escenario actual?

Cada gobernador realiza su propia lectura para decidir si le conviene acercarse o distanciarse de Javier Milei. Actualmente, el electorado se divide en tres grandes bloques: el "sí a Milei"; el "no a Milei", representado nítidamente por el peronismo; y el sector de los "sí, pero...". Estos últimos avalan el rumbo de las cuentas públicas y el equilibrio fiscal, pero rechazan las formas, las disputas constantes y las sospechas de corrupción del gobierno. Asimismo, crece la franja del "no, pero...", que desaprueba la gestión actual pero bajo ningún concepto quiere regresar al pasado. Este votante intermedio es el que los gobernadores observan con mayor atención.

Si la base dura del oficialismo ronda el 30%, ¿cuál es la dimensión real del polo opositor o anti Milei?

El polo opositor duro se sitúa también entre el 30% y el 35%, mostrando una paridad muy estrecha con el gobierno. Por otro lado, la izquierda dura mantiene un piso firme por encima de los cinco puntos. En la franja media resta un 40% de la población que busca representación o permanece desconectada, y es allí donde se definirá si el ciudadano decide concurrir a las urnas o abstenerse.

En sus investigaciones advierten sobre una profunda pérdida de confianza en la estatalidad. ¿Qué consecuencias sociales acarrea esta orfandad de representación?

La confianza en la idea de un "Estado presente" se ha deteriorado de manera continua durante los últimos doce o quince años. El problema radica en que este desencanto con lo público no generó un correlato de mayor confianza hacia el sector privado. Como consecuencia, el ciudadano se siente profundamente desprotegido y solo: no quiere recurrir al hospital público debido a sus deficiencias, pero tampoco puede afrontar el costo de la medicina prepaga. Es un fenómeno de repliegue hacia lo individual sumamente preocupante.

El Presidente afirma con frecuencia que su gestión será juzgada exclusivamente por sus resultados económicos. ¿Considera que el estado de la economía lo beneficia o lo complica de cara al futuro?

En 2023, Javier Milei fue depositario de un mandato abrumador centrado en bajar la inflación, un contexto donde la sociedad estuvo dispuesta a dar un salto al vacío con tal de salir del escenario anterior. Sin embargo, para 2025, la demanda ciudadana viró hacia el poder de compra y la suficiencia de los salarios. Aunque el gobierno cuenta con las herramientas para combatir la inflación, el desafío es responder a esta nueva exigencia en un contexto donde el ciudadano ya experimentó el rigor del ajuste en su propio bolsillo. Para la oposición, el reto consiste en plantear una alternativa viable que no remita a los fracasos económicos del pasado.

La elección de 2023 se caracterizó por una competencia de tercios. ¿Cree que en los próximos comicios presidenciales volveremos a un escenario de polarización bipartidista entre el peronismo y el oficialismo?

Es una proyección compleja dado que aún no sabemos si contaremos con elecciones primarias para ordenar la oferta. No obstante, por la configuración ideológica actual de la oferta, considero más probable un escenario de fragmentación similar al de 2023 que la hiperpolarización que vimos en 2019 entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. El resultado final estará condicionado por la capacidad de la oposición para canalizar y resolver sus intensas diferencias internas.

El oficialismo ha mostrado cierta flexibilidad para articular alianzas parlamentarias y electorales. ¿Conserva el peronismo esa histórica plasticidad para agrupar sectores diversos en una coalición amplia?

Eso dependerá del eje sobre el cual gire la campaña. Si la elección se plantea como un plebiscito sobre la figura de Javier Milei, el peronismo encontrará los incentivos necesarios para expandirse y consolidar un frente amplio de oposición. Pero si la discusión central se enfoca en la gestión económica y en quién garantiza mejor el salario, la cohesión interna será más compleja porque conviven visiones muy diversas. En la política actual, dominada por la transparencia de las redes sociales y el archivo digital instantáneo, la ciudadanía exige autenticidad y ya no se deja convencer por meros acuerdos de sellos partidarios.

¿Qué peso electoral proyecta para aquellos votantes que apoyan el rumbo general del Gobierno, pero rechazan las formas y el estilo del presidente?

Es el sector que definimos como el "sí, pero...". Este segmento enfrenta una disyuntiva constante. En las elecciones de mitad de término, el temor a una corrida cambiaria o a una recaída inflacionaria provocó que este sector guardara sus críticas de estilo en el bolsillo para asegurar la estabilidad económica, permitiendo al oficialismo superar el 40% de los votos. Hasta ahora, la disrupción en las formas no ha representado un obstáculo insalvable para el presidente, pero la persistencia de liderazgos tan intensos puede generar cansancio a largo plazo. El resultado dependerá de cuál de las fuerzas logre imponer su tema de debate en la agenda de campaña.

A un año de los comicios, ¿hay margen para la irrupción de nuevas opciones electorales o candidaturas de carácter "outsider"?

El manual tradicional de la ciencia política que exigía campañas de instalación prolongadas ha quedado superado. Hoy es plenamente factible la irrupción meteórica de alternativas competitivas en el último tramo del proceso electoral. Sin embargo, la política compite actualmente con la inmediatez del consumo digital, donde la atención dura lo que tarda un usuario en deslizar la pantalla de su celular. Esto exige que cualquier propuesta nueva tenga un impacto de gran intensidad inicial para ser escuchada. Hoy existe una porción significativa del peronismo que no se siente representada y busca alternativas que aún no han surgido.

Para finalizar, ¿podría recomendarnos algún libro o serie que haya captado su atención recientemente?

En cuanto a libros, me ha interesado mucho "How Africa works" ("Cómo funciona África"), de Jeffrey Herbst y Greg Mills, una lectura sumamente instructiva para comprender la geopolítica de una región en pleno crecimiento. En el ámbito audiovisual, recomiendo la serie "DTF" (también referida como St. Louis), una producción bizarra de ocho capítulos con mucho humor negro y giros argumentales excelentes.

Entrevista de Sergio Suppo.