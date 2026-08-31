Naciones Unidas alerta sobre riesgo de carrera armamentista por ensayos nucleares no ratificados

NACIONES UNIDAS — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una advertencia el lunes sobre el potencial peligro que representa cualquier ensayo nuclear, ya que podría desatar una nueva carrera armamentista. Esta declaración se produce tras la negativa de Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias nucleares a ratificar un tratado que prohíbe este tipo de pruebas.

La alta representante para Asuntos de Desarme de la ONU, Izumi Nakamitsu, se dirigió a la Asamblea General para conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, señalando que el encuentro se desarrolla en un contexto de "profunda tensión geopolítica, creciente división y disminución de la confianza", junto con la preocupación por la posible reanudación de las pruebas nucleares.

Las tensiones aumentaron el año pasado cuando Estados Unidos y Rusia, las dos naciones con los arsenales nucleares más grandes, amenazaron con retomar sus ensayos atómicos. El entonces presidente estadounidense Donald Trump acusó a Rusia y China de realizar pruebas nucleares, algo que ambos países han negado.

"Incluso contemplar esa opción es peligroso", advirtió Nakamitsu. "Cualquier reanudación socavaría décadas de contención, profundizaría la desconfianza y correría el riesgo de desencadenar pruebas recíprocas y una carrera armamentista. Esto nunca debe hacerse realidad".

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), implementado en 1996, requiere la ratificación de 44 países específicos para su entrada en vigor, de los cuales aún nueve no lo han ratificado. Aunque Estados Unidos, China, Irán, Egipto e Israel han firmado el tratado, ninguno lo ha ratificado. India, Pakistán y Corea del Norte tampoco lo han firmado ni ratificado. Rusia, que firmó y ratificó el tratado, revocó su ratificación en 2023.

El director de la organización que supervisa el TPCEN, Robert Floyd, también se dirigió a la Asamblea General, informando que con la reciente ratificación de Tonga, el número de países parte del tratado ha llegado a 179. Desde 1945, se han realizado más de 2,000 pruebas nucleares, pero menos de 12 en las últimas tres décadas. A pesar de esto, Floyd advirtió que "la escena internacional es tensa, llena de desconfianza", especialmente en lo que respecta a los ensayos nucleares.

Si se reanudan las pruebas nucleares, Floyd señaló que esto resultaría en nuevos arsenales nucleares con tecnología avanzada, aumentando el riesgo de errores de cálculo y "devastación por la ‘mala suerte’ nuclear".

El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares fue establecido para conmemorar el cierre de la instalación soviética de pruebas nucleares de Semipalatinsk el 29 de agosto de 1991, en la actualidad Kazajistán, donde se realizaron 456 ensayos. Además, se enfoca en las víctimas de la era atómica.

Tina Cordova, cofundadora de la organización Tularosa Basin Downwinders Consortium, relató ante la Asamblea cómo cinco generaciones de su familia han sufrido las consecuencias de la radiación desde la primera prueba atómica en Nuevo México el 16 de julio de 1945. Cordova destacó que no fueron los únicos expuestos, mencionando a comunidades en Guam, Tahití, Kazajistán y zonas aborígenes de Australia.

"Somos las personas que nos convertimos en el daño colateral del desarrollo y las pruebas de dispositivos nucleares y que nos dejaron lidiar con las consecuencias por nuestra cuenta", expresó Cordova. "Por eso luchamos por reconocimiento y ayuda".