FOTO: La Casa Blanca se alía con NABEP para un acuerdo petrolero en Venezuela

WASHINGTON — La Casa Blanca anunció el lunes una asociación con North American Blue Energy Partners (NABEP) en un acuerdo que permitirá al Pentágono acceder a las amplias reservas de petróleo de Venezuela.

En el comunicado emitido el lunes, se revelaron detalles sobre el plan, que había sido presentado el viernes. Estados Unidos formará una nueva compañía junto a NABEP, que se posiciona como el segundo mayor operador en Venezuela, con el objetivo de crear un nuevo gigante petrolero.

Este acuerdo asegurará al Pentágono una participación accionaria del 35% en la empresa, mientras que el Departamento de Estado obtendrá una garantía para adquirir el 20% de la producción a precio de costo.

Las acciones de este acuerdo son parte de la estrategia del presidente Donald Trump para aumentar la producción y extracción de energía de Venezuela, en el contexto de la captura del exmandatario Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, acusado de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

NABEP, bajo la dirección de Alejandro Betancourt, se ha comprometido a realizar una inversión de 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera, según la información proporcionada por la Casa Blanca.

El acuerdo se enmarca como "a costo cero" para Estados Unidos, y el gobierno estadounidense tendrá el poder de veto sobre los miembros de la junta directiva, quienes en su mayoría serán ciudadanos estadounidenses.

La Casa Blanca también destacó que NABEP contará con auditores, abogados y asesores reconocidos en Estados Unidos, y que el acuerdo se regirá por la legislación estadounidense y estará sujeto a la jurisdicción de sus tribunales.

La nueva compañía petrolera obtendrá derechos por 100 años sobre 17 yacimientos con reservas probadas que suman alrededor de 65.000 millones de barriles, muchos de los cuales estaban en manos de empresas rusas o chinas.

Sin embargo, exasesores del gobierno de Estados Unidos en el sector energético han advertido sobre los riesgos políticos que puede conllevar este pacto, dado que futuros gobiernos en Caracas o Washington podrían cuestionar su validez.