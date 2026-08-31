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Apple presenta pruebas impactantes contra ex-empleado por robo de datos a OpenAI

La compañía alega que un ex-empleado destruyó evidencias de robo de datos tras enterarse de la investigación. Las pruebas incluyen un esquema confidencial de Apple utilizado en OpenAI.

31/08/2026 | 22:04Redacción Cadena 3

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En el marco de su demanda contra OpenAI, Apple presentó lo que califica como "pruebas impactantes" que refuerzan sus acusaciones de que ex-empleados robaron secretos comerciales para beneficiar a la empresa de inteligencia artificial. Estos nuevos detalles surgieron después de que el abogado del ex-empleado de Apple, Chang Liu, entregara su antiguo portátil de trabajo para una investigación a principios de este mes.

Apple ahora sostiene que Liu utilizó un esquema confidencial de circuitos de la compañía en su trabajo en OpenAI, así como una herramienta que comparte nombre con una aplicación interna de ingeniería de Apple. La empresa afirma que OpenAI era "plenamente consciente" del acceso de Liu a los datos de Apple y que este enlistó a su colega en OpenAI, Yu-Ting Peng, para ayudar a destruir evidencias en junio, cuando se enteró de que Apple lo estaba investigando.

Lectura rápida

¿Qué evidencia presentó Apple?
Apple alegó que un ex-empleado utilizó un esquema confidencial en su trabajo en OpenAI y destruyó pruebas tras enterarse de la investigación.

¿Quién es el ex-empleado involucrado?
El ex-empleado es Chang Liu, quien ahora trabaja en OpenAI.

¿Qué busca Apple en esta demanda?
Apple busca una orden judicial para bloquear a OpenAI de trabajar con su tecnología y un descubrimiento acelerado del caso.

¿Cuántos ex-empleados de Apple están en OpenAI?
Más de 400 ex-empleados de Apple ahora trabajan en OpenAI.

¿Cómo ha respondido OpenAI a las acusaciones?
OpenAI defendió a Liu, afirmando que solo accedió a archivos para ayudar a antiguos colegas y criticó a Apple por su gestión de acceso.

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