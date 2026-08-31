Apple presenta pruebas impactantes contra ex-empleado por robo de datos a OpenAI

En el marco de su demanda contra OpenAI, Apple presentó lo que califica como "pruebas impactantes" que refuerzan sus acusaciones de que ex-empleados robaron secretos comerciales para beneficiar a la empresa de inteligencia artificial. Estos nuevos detalles surgieron después de que el abogado del ex-empleado de Apple, Chang Liu, entregara su antiguo portátil de trabajo para una investigación a principios de este mes.

Apple ahora sostiene que Liu utilizó un esquema confidencial de circuitos de la compañía en su trabajo en OpenAI, así como una herramienta que comparte nombre con una aplicación interna de ingeniería de Apple. La empresa afirma que OpenAI era "plenamente consciente" del acceso de Liu a los datos de Apple y que este enlistó a su colega en OpenAI, Yu-Ting Peng, para ayudar a destruir evidencias en junio, cuando se enteró de que Apple lo estaba investigando.