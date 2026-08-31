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Falleció Miguel Zavaleta, emblemático líder de Suéter, a los 71 años tras una larga enfermedad

El reconocido músico y compositor perdió la vida a los 71 años tras una batalla contra el cáncer, según lo comunicó su círculo cercano. Su legado en el rock argentino perdurará.

31/08/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Murió Miguel Zavaleta, histórico líder de Suéter a los 71 años

FOTO: Murió Miguel Zavaleta, histórico líder de Suéter a los 71 años

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Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- Se ha confirmado el fallecimiento de Miguel Zavaleta, destacado cantante, compositor y líder de la icónica banda Suéter, quien falleció a los 71 años tras una valiente lucha contra el cáncer, según ha informado su círculo más cercano. Su influencia en el rock argentino durante la década de 1980 es innegable.

Zavaleta fue la voz principal y una figura central del grupo, con el que creó clásicos memorables como "Amanece en la ruta", "Vía México", "Él anda diciendo" y "Extraño ser". A lo largo de su carrera, también se destacó en diversas facetas como músico y compositor en múltiples proyectos.

La trayectoria de Suéter estuvo marcada por diversas separaciones y regresos, pero Zavaleta se mantuvo como su referente más significativo. Tras la disolución del grupo en 1989, continuó su carrera con proyectos propios y colaboraciones con músicos de diferentes generaciones, además de establecerse como solista.

En años recientes, retomó su conexión con el repertorio de Suéter. La banda regresó a los escenarios en 2023 y en 2024 lanzó "La Reserva Moral de Occidente", un álbum que presenta nuevas versiones de sus temas, con la participación de artistas invitados como Nahuel Pennisi, Rubén Rada, Hilda Lizarazu, Julián Kartun, Marcelo Moura, Leo García, Juan "Pollo" Raffo, Javier Malosetti, Daniel Melingo, Aleto Álvarez y Mía Folino.

Lectura rápida

¿Quién fue Miguel Zavaleta?
Un destacado cantante y compositor argentino, líder de la banda Suéter.

¿Cuándo falleció?
El 31 de agosto de 2026, a los 71 años.

¿Qué enfermedad padecía?
Luchó contra un cáncer, según su círculo íntimo.

¿Qué legado dejó?
Es conocido por clásicos del rock argentino de los 80 y su influencia en la música.

¿Qué hizo en sus últimos años?
Retomó su carrera con Suéter y lanzó un nuevo álbum en 2024.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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