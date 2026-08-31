Falleció Miguel Zavaleta, emblemático líder de Suéter, a los 71 años tras una larga enfermedad

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- Se ha confirmado el fallecimiento de Miguel Zavaleta, destacado cantante, compositor y líder de la icónica banda Suéter, quien falleció a los 71 años tras una valiente lucha contra el cáncer, según ha informado su círculo más cercano. Su influencia en el rock argentino durante la década de 1980 es innegable.

Zavaleta fue la voz principal y una figura central del grupo, con el que creó clásicos memorables como "Amanece en la ruta", "Vía México", "Él anda diciendo" y "Extraño ser". A lo largo de su carrera, también se destacó en diversas facetas como músico y compositor en múltiples proyectos.

La trayectoria de Suéter estuvo marcada por diversas separaciones y regresos, pero Zavaleta se mantuvo como su referente más significativo. Tras la disolución del grupo en 1989, continuó su carrera con proyectos propios y colaboraciones con músicos de diferentes generaciones, además de establecerse como solista.

En años recientes, retomó su conexión con el repertorio de Suéter. La banda regresó a los escenarios en 2023 y en 2024 lanzó "La Reserva Moral de Occidente", un álbum que presenta nuevas versiones de sus temas, con la participación de artistas invitados como Nahuel Pennisi, Rubén Rada, Hilda Lizarazu, Julián Kartun, Marcelo Moura, Leo García, Juan "Pollo" Raffo, Javier Malosetti, Daniel Melingo, Aleto Álvarez y Mía Folino.