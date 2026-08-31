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Maxi Rodríguez despidió a Messi: "Este final no quería que llegue nunca"

El ídolo de Newell's recordó el camino compartido con el capitán argentino, destacó su entrega con la camiseta albiceleste y cerró su mensaje con una referencia emotiva a aquel debut mundialista en 2006.

31/08/2026 | 13:56Redacción Cadena 3 Rosario

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Maxi Rodríguez junto a Lionel Messi.

FOTO: Maxi Rodríguez junto a Lionel Messi.

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Maxi Rodríguez, ídolo de Newell’s y uno de los históricos de la Selección argentina, despidió a Lionel Messi con un emotivo mensaje publicado en Instagram. La Fiera reconoció que, aunque sabía que algún día iba a llegar el final, nunca quiso que ese momento apareciera.

“Amigo! Sé que todo tiene un final pero este final no quería que llegue nunca”, escribió Rodríguez, quien compartió con Messi distintos momentos de la historia del seleccionado argentino.

El exjugador rosarino también habló de la dificultad que tendrá ver la camiseta número 10 de Argentina sin el nombre de Messi. “Desde que te vi ponerte la camiseta de nuestra selección dejaste todo hasta el último día y siempre queriendo lo mejor para nuestra selección”, expresó.

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Rodríguez destacó además el legado que deja Messi después de tantos años con la camiseta argentina. “Marcaste un camino y el mejor legado que deja es que nunca hay que bajar los brazos”, sostuvo, antes de admitir que se le hacía difícil escribir el mensaje sin emocionarse.

En el cierre, Maxi recordó con humor el debut mundialista de Messi, en Alemania 2006, cuando ingresó en lugar de un tal Rodríguez. “Cuando nos saludamos ahí te pasé toda la magia”, bromeó. Y cerró su despedida con un contundente: “GRACIAS POR TODO”.

Lectura rápida

¿Quién despidió a Lionel Messi?
Maxi Rodríguez, ídolo de Newell’s y exjugador de la Selección argentina.

¿Qué mensaje compartió Rodríguez?
Un emotivo mensaje en Instagram donde expresa su tristeza por el final de la carrera de Messi.

¿Cuándo debutó Messi en la Mundial?
En Alemania 2006, cuando ingresó en lugar de Rodríguez.

¿Qué legado deja Messi según Rodríguez?
Que nunca hay que bajar los brazos, marcando un camino para la Selección argentina.

¿Cómo se sintió Rodríguez al escribir el mensaje?
Le resultó difícil escribir sin emocionarse.

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