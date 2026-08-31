La camiseta 10 de Messi: cuatro candidatos para llevarla en la Selección argentina

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina ha dejado abierta una importante cuestión: quién será el encargado de portar la camiseta número 10 que el rosarino defendió durante casi dos décadas.

Hasta el momento, Lionel Scaloni no ha hecho pública su decisión, pero entre los principales postulantes se encuentran Nicolás Paz, Thiago Almada, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, todos ellos integrantes del equipo que alcanzó la final del Mundial 2026.

La numeración utilizada en la última Copa del Mundo establece un punto de partida claro: Messi llevó la 10, Julián Álvarez la 9, Thiago Almada la 16, Nicolás Paz la 18 y Lautaro Martínez la 22, números que habían sido utilizados por los cinco en diversas etapas del ciclo de Scaloni.

Por sus características futbolísticas, Nico Paz se presenta como uno de los candidatos más naturales para heredar la camiseta. El mediocampista ofensivo del Como ha sido parte del proceso de recambio generacional impulsado por el cuerpo técnico y ha ganado terreno en la selección gracias a su versatilidad para jugar como enganche, interior o detrás de los delanteros.

Paz fue parte de la lista definitiva para el Mundial 2026 y utilizó la camiseta número 18 durante el torneo. Su juventud y rol en el campo lo colocan entre las opciones a considerar, especialmente con miras al proceso que Argentina iniciará hacia el Mundial 2030.

Thiago Almada es otro de los jugadores que podría asumir la responsabilidad de llevar la 10. El futbolista del Atlético de Madrid ya lleva varios años dentro del ciclo de Scaloni, fue campeón del mundo en Qatar 2022 y ha incrementado notablemente su participación en el equipo en los últimos tiempos.

Almada utilizó el número 16 durante el Mundial y tiene un estilo de juego que se asemeja al que Messi adoptó en sus últimos años como internacional. Puede desempeñarse como mediapunta, extremo o volante ofensivo, y ha sido titular en varios encuentros en los que Messi no estuvo presente.

La tercera opción es Julián Álvarez, un referente ofensivo en esta nueva etapa de la Selección. El delantero del Atlético de Madrid ya cuenta con un recorrido significativo con Argentina, siendo campeón del mundo y de América, y se ha consolidado como uno de los futbolistas más relevantes del plantel.

A pesar de su éxito, Julián ha mantenido una fuerte conexión con la camiseta número 9. La ha utilizado durante el Mundial 2026 y en muchas de sus participaciones recientes con la selección, por lo que un cambio dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de su propia voluntad.

Lautaro Martínez también es considerado uno de los jugadores capacitados para recibir la camiseta que deja Messi. El delantero del Inter es uno de los futbolistas con más partidos disputados durante la era Scaloni y se encuentra entre los máximos goleadores históricos de la Selección.

El Toro suele utilizar la número 22 y ha sido un referente en el plantel en los títulos obtenidos desde 2021. En el Mundial 2026, tuvo un papel decisivo y anotó el gol que permitió a Argentina llegar a la final frente a España.

Es importante destacar que la decisión sobre quién llevará la camiseta 10 no necesariamente tendrá que ser definitiva desde el primer encuentro posterior al retiro. La AFA no ha anunciado la retirada de la camiseta y las normativas de las competencias internacionales exigen utilizar numeraciones consecutivas dentro de las listas, lo que significa que la 10 tendrá que ser asignada nuevamente cuando Argentina participe en torneos oficiales.

Scaloni deberá comenzar a definir la nueva estructura del seleccionado en las próximas convocatorias tras la salida de su capitán. Nico Paz y Thiago Almada representan las opciones más creativas, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez cuentan con mayor experiencia, títulos y peso dentro del vestuario.