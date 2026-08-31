Novak Djokovic enfrenta un futuro incierto tras su sorpresiva derrota en el US Open 2026

Novak Djokovic se despidió del US Open con un gesto de cariño hacia el público, formando un corazón con las manos y lanzando besos mientras abandonaba la cancha del Arthur Ashe Stadium, rodeado de aplausos de pie. Entre los presentes se encontraba su hijo Stefan, de 11 años, y su hija Tara, de 8, quien cubría sus ojos y guardaba un peluche en su bolsa.

Tras su derrota en la primera ronda ante el argentino Mariano Navone, Djokovic se marchó con sus dos bolsas negras, una con sus raquetas y otra con más equipo. La eliminación por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 representa la salida más temprana del tenista en un Grand Slam en 20 años, desde el Abierto de Australia de 2006, y la primera vez que pierde su partido inaugural en el US Open.

Con un récord masculino de 24 títulos de Grand Slam en individuales, Djokovic acumula ahora tres años sin ganar un torneo mayor, lo que plantea dudas sobre su futuro en el tenis profesional.

Problemas físicos

Más allá de su registro, que ha sido competitivo desde su último título en el US Open 2023, lo que preocupa es que Djokovic ha enfrentado problemas físicos a lo largo del año. Tras llegar a la final del Abierto de Australia, su participación se vio limitada por una lesión en el hombro derecho. Más tarde, sufrió una derrota a cinco sets ante el brasileño Joao Fonseca en el Abierto de Francia, donde también se vio afectado por el calor extremo.

"Al final del partido apenas podía mantenerme en pie", declaró Djokovic tras su caída ante Fonseca. En Wimbledon, logró llegar a las semifinales, pero también sufrió en el Abierto de Cincinnati, donde fue eliminado por el argentino Thiago Tirante, número 50 del ranking.

Después de esa derrota, Djokovic mencionó que una condición de salud no especificada le dificultaba jugar en condiciones de calor y humedad. "Es algo que, lamentablemente, vengo arrastrando prácticamente en todos los partidos de este año: vómitos, un problema serio", comentó.

Durante el partido contra Navone, Djokovic comenzó a sentir los efectos del calor, y aunque tomó la delantera al inicio del primer set, se vio obligado a usar una bolsa de hielo en su cara y cuello durante un tiempo muerto. A pesar de sus esfuerzos, terminó cometiendo 70 errores no forzados en una actuación dolorosa que concluyó pasadas las 23:00.

"Todo mi cuerpo empieza a colapsar, básicamente calambres y dolor. Al final, la espalda se rindió y el hombro, y no pude cerrarlo", explicó el tenista.

Lo que viene

La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sigue para Djokovic? Aunque no ha mencionado abiertamente un retiro inminente, podría considerar el Abierto de Australia de enero como una última oportunidad para brillar, un torneo en el que ha tenido un éxito notable. Sin embargo, también podría optar por continuar compitiendo hasta bien entrados los 40 años.

Djokovic ha alcanzado dos finales de Grand Slam y seis semifinales en los últimos tres años, lo que indica que, cuando está sano, todavía puede competir al más alto nivel. "Siento que cuando estoy sano, todavía puedo jugar como un jugador del top cinco", afirmó tras su derrota en Wimbledon.

Es el último de los tres grandes del tenis que sigue en activo, después de que Roger Federer y Rafael Nadal se retiraran debido a problemas físicos. Mientras que Federer se detuvo a los 41 años y Nadal a los 38, Djokovic, con sus 24 títulos, sigue siendo una figura destacada en el deporte.

"Está bien. Ha hecho algo increíble", dijo Federer sobre Djokovic. "Es asombroso lo que ha podido hacer y todavía ahora. Yo habría pensado que quizá estaba llegando a un punto en el que, de repente, veríamos un declive mucho mayor", reflexionó el extenista.

Sin embargo, tras su reciente derrota, muchos se preguntan si Djokovic está enfrentando un descenso más pronunciado en su carrera.