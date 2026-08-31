Aryna Sabalenka inicia con victoria su defensa del título en el US Open ante Camila Osorio

FOTO: La bicampeona Aryna Sabalenka vence a Camila Osorio en su debut en el US Open

NUEVA YORK — Aryna Sabalenka dio un paso firme en la defensa de su título en el Abierto de Estados Unidos al imponerse a la colombiana Camila Osorio con un marcador de 6-4, 6-4 en la jornada inaugural del torneo.

Con este triunfo, Sabalenka inicia su camino para convertirse en la primera jugadora en conquistar tres títulos consecutivos del US Open, un logro que no se ve desde que Serena Williams lo hiciera entre 2012 y 2014.

En el estadio Arthur Ashe, el siguiente en entrar a la cancha fue el español Carlos Alcaraz, quien busca revalidar su corona en el torneo. Alcaraz se enfrentó al ruso Safiullin en su primer partido individual desde mediados de abril, tras recuperarse de una lesión en la muñeca derecha.

Con Jannik Sinner, el número uno del ranking, ausente por una lesión de rodilla y Novak Djokovic, quien fue sorprendido al perder en la primera ronda, Alcaraz podría convertirse rápidamente en el gran favorito del torneo.

La inesperada derrota de Djokovic, que tenía un récord de 19 victorias en la primera ronda en Flushing Meadows, dejó un vacío en el torneo, pero Sabalenka logró devolver algo de normalidad al escenario.

La bielorrusa ha llegado a las últimas tres finales del US Open, superando una derrota ante Coco Gauff en 2023, para consagrarse en 2024 y luego vencer a Amanda Anisimova el año pasado.

"Siento que este es uno de mis estadios favoritos. Realmente viví las mejores emociones aquí", compartió Sabalenka con el público tras su victoria.

La jugadora mostró un nuevo estilo, vistiendo un atuendo naranja de Nike cubierto por una malla a juego, en contraste con la malla negra que usó en su último partido de dobles mixtos con Djokovic, que recibió críticas en redes sociales. Sabalenka desestimó esos comentarios, enfatizando que lo único que importa es que le gusta su elección.

Tras una serie de torneos decepcionantes, donde fue eliminada en la cuarta ronda tanto en Toronto como en Cincinnati, Sabalenka parece satisfecha con su desempeño en su debut en Nueva York.

Sin embargo, enfrenta la presión de mantener su posición como número uno del ranking, ya que la número dos, Elena Rybakina, podría superarla si llega a las semifinales, independientemente de los resultados de Sabalenka.