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Alerta por tormentas fuertes y granizo para el lunes: se esperan impactos en 6 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso amarillo que afecta al noreste y la región de Cuyo. Las provincias más afectadas son Formosa, Corrientes y Misiones, con recomendaciones de precaución.

30/08/2026 | 19:15Redacción Cadena 3

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Alerta por tormentas fuertes y granizo para el lunes: se esperan impactos en 6 provincias

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes, último día del mes de agosto, que abarca diversas zonas del país.

En total, son seis las provincias bajo el aviso, destacando especialmente Formosa, Corrientes y Misiones, donde se prevén condiciones de inestabilidad climática más severas.

El alerta también incluye áreas de San Luis, Córdoba y La Rioja, aunque en estos casos el impacto es más limitado.

De acuerdo con la información oficial del SMN, el área afectada experimentará tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser de gran magnitud.

Las precipitaciones se acompañarán de intensas lluvias en cortos periodos, ráfagas de viento, granizo en algunas áreas y actividad eléctrica frecuente. Se anticipa que la acumulación de lluvia podría oscilar entre 20 y 50 mm, con la posibilidad de superar este rango en ciertos lugares.

Las regiones alcanzadas por el aviso meteorológico incluyen:

Formosa, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, La Rioja.

Es importante señalar que la alerta no cubre necesariamente todo el territorio de cada provincia, por lo que el SMN sugiere consultar las actualizaciones oficiales para obtener información precisa sobre las localidades específicas afectadas.

En vista de la posibilidad de tormentas severas, el organismo meteorológico aconseja no salir mientras se desarrolla el fenómeno y adoptar medidas de precaución para minimizar riesgos.

Entre las recomendaciones se encuentran no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para prevenir inundaciones.

Además, se sugiere desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a una vivienda, así como cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

También es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.

Si se encuentra al aire libre durante una tormenta, el SMN recomienda buscar refugio en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

La situación será monitoreada a lo largo de la jornada y el organismo podría actualizar el nivel de alerta si las condiciones meteorológicas cambian.

Lectura rápida

¿Qué tipo de alerta se emitió?
Se emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes.

¿Cuántas provincias están afectadas?
Seis provincias están bajo alerta.

¿Cuáles son las provincias más afectadas?
Formosa, Corrientes y Misiones son las más impactadas.

¿Qué se espera en las zonas afectadas?
Se prevén tormentas aisladas, granizo y actividad eléctrica.

¿Qué recomendaciones brinda el SMN?
Se aconseja no salir, mantener limpios desagües y asegurar objetos exteriores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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