Motín en Níger: soldados desafían a la junta militar y Rusia interviene para restaurar el orden

FOTO: Dentro del motín de 24 horas contra la junta militar de Níger y cómo intervino Rusia

ABUYA, Nigeria — La capital Niamey volvió a la tranquilidad el domingo, luego de un día de disturbios que involucró un motín por parte de soldados descontentos contra la junta militar que gobierna Níger. Las fuerzas leales lograron repeler a los amotinados, con apoyo de efectivos rusos.

Este motín representa una amenaza significativa para el régimen que tomó el poder tras un golpe de Estado en 2023. Los enfrentamientos, que se prolongaron desde el viernes hasta el sábado por la noche, tuvieron lugar principalmente en el aeropuerto de Niamey, donde se encuentra una base aérea militar, y en un área cercana al palacio presidencial.

Los disturbios culminaron con la detención o muerte de decenas de soldados, algunos de los cuales fueron mostrados en televisión estatal. Sin embargo, el destino de los amotinados permanece incierto y las autoridades no han revelado cargos en su contra.

El domingo, la presencia militar era notoria en la ciudad, con camiones y controles en las principales avenidas que conectan el aeropuerto con el distrito presidencial. El líder de la junta, Abdourahamane Tchiani, no había hecho declaraciones ni aparecido públicamente hasta el momento.

Los hechos comenzaron en la madrugada del sábado, cuando los residentes de Niamey fueron despertados por disparos y explosiones en el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, un lugar clave que alberga la base militar. Este evento es el tercero de su tipo que ocurre en el aeropuerto este año.

Los disturbios comenzaron con una toma de rehenes

Los disturbios se intensificaron cuando un grupo de soldados tomó como rehenes a sus compañeros en la base aérea y comenzó a disparar contra objetivos estratégicos. El caos se prolongó hasta el sábado, cuando la guardia presidencial y otras fuerzas leales lograron recuperar el control de la situación.

El Ministerio de Defensa de Níger afirmó que sus fuerzas estaban recuperando el control después de que los amotinados dispararan contra objetivos sensibles. Según analistas y diplomáticos, algunos de los soldados descontentos provenían de áreas del sur y oeste, donde la violencia yihadista ha sido particularmente aguda.

Los disturbios fueron motivados por un aumento en la inseguridad, incluyendo ataques yihadistas que han resultado en la muerte de numerosos soldados en el último año. Según Héni Nsaibia, analista sénior de Armed Conflict Location and Event Data, los ataques se han vuelto comunes y continúan alimentando la tensión dentro de las fuerzas armadas.

La situación en Níger ha sido complicada por el creciente número de ataques en otras partes del Sahel, como en Burkina Faso y Mali, donde también se han producido golpes de Estado. A pesar de las promesas de la junta de estabilizar el país, la situación de seguridad ha empeorado.

Intervención del Cuerpo de África de Rusia

El motín se prolongó durante varias horas, con los amotinados atrincherados en la base militar, hasta que el Cuerpo de África de Rusia intervino. Este grupo, que se estima cuenta con entre 200 y 300 efectivos en Níger, ha sido enviado para proteger a la junta y apoyar la lucha contra el terrorismo.

El embajador de Moscú en Níger, Viktor Voropayev, declaró que el gobierno nigerino solicitó apoyo a las fuerzas rusas y que los amotinados fueron "neutralizados gracias, en particular, a la intervención" del Cuerpo de África.

Se desconoce quién tenía el control de la situación hasta que intervinieron las fuerzas rusas, y algunos analistas sugieren que es más fácil aplicar una represión total con la ayuda de una fuerza extranjera.

Apoyo regional a la junta

La Alianza de Estados del Sahel, que incluye a Burkina Faso y Mali, expresó su "pleno apoyo" a Níger y condenó la traición de los soldados amotinados. Por su parte, Argelia también mostró su solidaridad, enviando una delegación con aviones de combate para reforzar su apoyo.

La situación en Níger continúa siendo inestable, y la comunidad internacional observa de cerca los desarrollos en este país clave del Sahel.