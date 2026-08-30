Cómo fue el paso de Sampaoli por Talleres: los números de un ciclo que duró 81 días

FOTO: Se terminó el ciclo de Jorge Sampaoli como DT del "Matador".

Talleres confirmó este domingo la salida de Jorge Sampaoli como director técnico del primer equipo. La decisión fue comunicada por la Comisión Directiva del club a través de un mensaje oficial.

La institución agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante esta etapa, aunque reconoció que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las expectativas.

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Los números del ciclo de Sampaoli en Talleres

El entrenador dirigió solo siete partidos en su paso por el "Matador", de los cuales solo ganó uno. El único triunfo se dio en la fecha 3 cuando Talleres goleó a Platense por 4-0 en Vicente López.

El resto de los resultados fueron: 1-0 ante Newell's, 3-1 frente a Vélez, 3-0 contra Lanús, 3-1 vs. Gimnasia de Mendoza, 2-2 vs. Rosario Central y el 0-0 con Central Córdoba de este sábado que terminó sentenciando la salida de Sampaoli.

El ciclo de Sampaoli en Talleres duró tan solo 81 días y se convirtió así en el más corto de la carrera del entrenador.