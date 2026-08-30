Julián Álvarez retoma entrenamientos en Atlético de Madrid en medio de tensiones por su futuro

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- El delantero argentino Julián Álvarez ha vuelto a entrenarse con el Atlético de Madrid, en medio de una intensa disputa con el club de la capital española por su deseo de unirse al Barcelona.

Álvarez había estado ausente en las últimas tres prácticas, alegando problemas de salud y malestar, lo que le impidió participar en el partido donde el Atlético Madrid se impuso 3-1 al Sevilla en la tercera jornada de LaLiga de España.

Antes de sus ausencias, el delantero, que ha sido un jugador clave en la Selección argentina, había sido convocado para el encuentro contra el Villarreal, donde enfrentó una situación complicada al ser abucheado por los aficionados del Colchonero y salir del estadio sin un saludo a los hinchas.

La situación de Álvarez se ha vuelto tensa, ya que está decidido a dejar el Atlético Madrid para unirse al Barcelona, mientras que el club ha afirmado que no hay posibilidades de que se concrete su traspaso.

Además, el Arsenal de Inglaterra ha mostrado interés en el jugador y ha presentado una oferta superior a la del Barcelona, sin embargo, Álvarez ha declinado esa opción debido a restricciones migratorias que le impedirían residir con su familia en el país tras el Brexit.

Con el cierre del mercado de pases en el fútbol español programado para este martes, Álvarez y el Atlético Madrid se encuentran en una carrera contra el tiempo para resolver su futuro.

Si finalmente decide quedarse en el Colchonero, corre el riesgo de ser relegado en la plantilla hasta el próximo mercado de invierno europeo, que se abrirá en enero de 2027.