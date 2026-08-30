Lo viejo funciona: el conventillo de La Boca que conserva objetos de hace más de un siglo

En el histórico barrio porteño de La Boca, el pasado todavía permanece en muchos rincones. Uno de ellos es El Patio de Nelly, una antigua vivienda (conventillo) que conserva parte de la historia de los inmigrantes que llegaron a Buenos Aires.

El lugar tiene sus orígenes en 1886 y en octubre cumplirá 140 años. Actualmente funciona como museo y espacio para eventos, pero mantiene elementos de época que permiten conocer cómo era la vida cotidiana en aquellos años.

Entre los objetos que se conservan hay antiguos electrodomésticos que, pese al paso del tiempo, todavía funcionan.

Claudia, una de las personas vinculadas al lugar, contó a Cadena 3 que una de las piezas más llamativas es una vieja heladera.

“El refrigerador sigue funcionando. Fue creado con garantía para toda la vida”, relató.

Según explicó, la historia de los conventillos está estrechamente ligada al desarrollo de La Boca y a la llegada de inmigrantes. Estas construcciones, muchas de ellas realizadas en madera, se convirtieron en viviendas para personas que arribaban al país y no tenían un lugar donde vivir.

Una casa con historia

Guido, nieto de Nelly, la mujer que dio nombre al conventillo, también contó detalles de la historia familiar del lugar.

Según relató, la vivienda fue construida por el bisabuelo de su abuela. Además, entre las figuras que pasaron por allí aparece el reconocido artista Benito Quinquela Martín, quien trabajó allí durante su infancia.

La historia del inmueble se completa con los objetos que permanecen en su interior y que permiten viajar a otra época.

Una heladera comunitaria que todavía funciona

Uno de los elementos más curiosos es una antigua heladera que se mantiene operativa.

“Hoy es parte de un museo. En un evento la enchufamos y funcionaba”, contó Guido a Cadena 3.

El artefacto tenía una particularidad: funcionaba con llave y era administrado por el dueño del conventillo. De esta manera, la heladera era utilizada de forma comunitaria por los habitantes de la vivienda.

Aunque actualmente no forma parte del uso cotidiano, el antiguo electrodoméstico todavía sorprende por su funcionamiento.

“No está en uso cotidiano, pero funciona y enfría como loco”, destacó Guido.

Así, El Conventillo de Nelly conserva mucho más que una construcción histórica: sus objetos y relatos permiten reconstruir parte de la vida cotidiana de un Buenos Aires marcado por la llegada de inmigrantes y por las particulares formas de convivencia de los antiguos conventillos.

Informe de Mauricio Conti