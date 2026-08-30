Increíble: dos aviones pasaron a metros del estadio donde jugaron Sudáfrica y los All Blacks

Un insólito momento sorprendió a los miles de espectadores que aguardaban por el comienzo del partido entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, disputado este sábado en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo.

Durante la ceremonia previa al encuentro, dos aviones de la aerolínea Airlink pasaron a muy pocos metros del estadio, como parte del tradicional espectáculo aéreo preparado para la ocasión.

Las aeronaves, dos Embraer 190, atravesaron las columnas de humo generadas por los fuegos artificiales y realizaron un sobrevuelo justo por encima del estadio. La maniobra fue captada por la transmisión oficial y generó sorpresa entre los presentes.

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Dos aviones regionales Embraer 190 de la aerolínea sudafricana Airlink realizaron un impresionante vuelo rasante sobre el DHL Stadium de Ciudad del Cabo, antes del partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los aviones pasaron muy cerca del estadio, provocando que las… pic.twitter.com/mxIcQUmj1w — Molusco (@Moluskein) August 30, 2026

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Los aviones habían sido especialmente decorados para el evento: uno con los colores de los Springboks, como se conoce al seleccionado de Sudáfrica, y otro con los de los All Blacks de Nueva Zelanda.

El espectáculo formó parte de la celebración de Rugby’s Greatest Rivalry, la gira internacional que enfrenta a dos de los seleccionados más importantes de la historia del rugby.

El partido terminó con triunfo de Sudáfrica por 33-26, resultado que dejó igualada 1-1 la serie. El primer encuentro se había disputado el 22 de agosto y había quedado en manos de los All Blacks.

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¿PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA? ????



Como parte de un espectáculo, dos aviones sobrevolaron muy cerca de la estructura del DHL Stadium en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el juego de rugby entre Springbooks y All Blacks.



Las imágenes difundidas llamaron la atención por lo cerca que… — ONCE Diario (@oncediariomx) August 30, 2026

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