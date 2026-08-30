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Increíble: dos aviones pasaron a metros del estadio donde jugaron Sudáfrica y los All Blacks

Las aeronaves realizaron un sobrevuelo durante la ceremonia previa al duelo entre los Springboks y el equipo de Nueva Zelanda en Ciudad del Cabo y sorprendieron a los espectadores. Video.

30/08/2026 | 10:36Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Los aviones pasaron muy cerca del estadio (Foto: captura de video)

FOTO: Los aviones pasaron muy cerca del estadio (Foto: captura de video)

Los aviones pasaron muy cerca del estadio.

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Un insólito momento sorprendió a los miles de espectadores que aguardaban por el comienzo del partido entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, disputado este sábado en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo.

Durante la ceremonia previa al encuentro, dos aviones de la aerolínea Airlink pasaron a muy pocos metros del estadio, como parte del tradicional espectáculo aéreo preparado para la ocasión.

Las aeronaves, dos Embraer 190, atravesaron las columnas de humo generadas por los fuegos artificiales y realizaron un sobrevuelo justo por encima del estadio. La maniobra fue captada por la transmisión oficial y generó sorpresa entre los presentes.

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Los aviones habían sido especialmente decorados para el evento: uno con los colores de los Springboks, como se conoce al seleccionado de Sudáfrica, y otro con los de los All Blacks de Nueva Zelanda.

El espectáculo formó parte de la celebración de Rugby’s Greatest Rivalry, la gira internacional que enfrenta a dos de los seleccionados más importantes de la historia del rugby.

El partido terminó con triunfo de Sudáfrica por 33-26, resultado que dejó igualada 1-1 la serie. El primer encuentro se había disputado el 22 de agosto y había quedado en manos de los All Blacks.

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Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo? Un partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda.

¿Quiénes participaron en el espectáculo aéreo? Dos aviones de la aerolínea Airlink.

¿Cuándo se disputó el partido? Este sábado, con el primer encuentro el 22 de agosto.

¿Dónde tuvo lugar el evento? En el DHL Stadium de Ciudad del Cabo.

¿Por qué se realizó el espectáculo aéreo? Como parte de la ceremonia previa al partido y la celebración de Rugby’s Greatest Rivalry.

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