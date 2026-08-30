Eduardo Sacheri: una conversación profunda sobre la Argentina que construimos

¿Cuándo nació la Argentina? La pregunta parece sencilla, pero para Eduardo Sacheri no tiene una respuesta encerrada en una fecha precisa.

El escritor, historiador y docente acaba de publicar Los días de la Constitución, un nuevo libro de divulgación histórica editado por Alfaguara, en el que se propone contar cómo se construyó el Estado argentino durante el siglo XIX.

La obra continúa un proyecto que Sacheri inició en los últimos años y que alterna con su producción de novelas. Después de Los días de la Revolución y Los días de la violencia, este nuevo libro vuelve sobre un período decisivo de la historia nacional.

“En la primera mitad del siglo XIX no hay tal cosa como Argentina”, sostuvo durante una entrevista en Amamos los Domingos por Cadena 3.

La afirmación puede resultar provocadora, pero responde a una mirada histórica que busca alejarse de las interpretaciones posteriores y comprender cómo pensaban y actuaban quienes protagonizaron aquellos acontecimientos.

Cómo se construyó la Argentina

Para Sacheri, la construcción de la Argentina fue un proceso que llevó prácticamente todo el siglo XIX. Tras la Revolución de Independencia, el territorio quedó conformado por distintas provincias que funcionaban, en muchos sentidos, como unidades políticas autónomas. El desafío posterior fue construir un Estado nacional capaz de integrar esos espacios.

“En la segunda mitad del siglo XIX, vos tenés que esos estados, esas provincias, se juntan, firman una constitución e intentan construir un Estado Nacional”, explicó.

En ese proceso aparecen cuatro elementos fundamentales: Estado, territorio, mercado económico e identidad.

Las provincias comenzaron a vincularse económicamente, se avanzó en la construcción de un territorio nacional y, con el tiempo, quienes se identificaban principalmente como cordobeses, sanjuaninos o mendocinos comenzaron también a reconocerse como argentinos.

Para Sacheri, esos elementos terminan de consolidarse hacia el final del siglo XIX y permiten ingresar al siglo XX con una Argentina que ya puede reconocerse como un Estado nacional.

“La historia no es lineal”

Uno de los conceptos centrales de la entrevista fue la necesidad de evitar el anacronismo al estudiar el pasado.

Sacheri cuestionó la tendencia a interpretar acontecimientos históricos utilizando los valores, las ideas y las categorías del presente. “Cada época tiene su moral, su cultura, sus costumbres, sus horizontes, sus expectativas”, señaló.

Por eso, sostuvo que los protagonistas de la historia deben ser comprendidos dentro del contexto en el que vivieron antes que juzgados desde las categorías actuales. Incluso planteó que estudiar historia requiere un ejercicio de distanciamiento.

La Argentina que todavía no existía

Esa mirada también permite revisar algunos de los grandes relatos con los que los argentinos aprendieron su propia historia.

Sacheri explicó que, durante la segunda mitad del siglo XIX, historiadores como Bartolomé Mitre contribuyeron a construir una narrativa nacional según la cual los argentinos ya existían como identidad antes de 1810 y deseaban la independencia como comunidad.

Pero, según el escritor, esa interpretación no se corresponde exactamente con la realidad histórica. “Todo país necesita dotarse de una mitología, de una mitología de unión y de una mitología de prestigio”, afirmó.

En ese sentido, recordó que en 1810 el término “argentino” todavía tenía un significado muy diferente al actual y que la Revolución de Mayo fue inicialmente un fenómeno concentrado en Buenos Aires.

La propia complejidad de aquellos acontecimientos se observa en que hubo españoles y criollos en ambos lados de los conflictos. “Nosotros sabemos el final de los acontecimientos. Quienes los vivían no lo sabían”, sintetizó.

Fútbol, literatura e identidad argentina

La conversación también llevó a uno de los temas que acompañaron buena parte de la trayectoria literaria de Sacheri: el fútbol.

El autor de historias que tienen al fútbol como escenario reconoció que extraña escribir cuentos, aunque actualmente las ideas suelen llevarlo hacia novelas. Pero el fútbol aparece también como una de las expresiones más fuertes de la identidad argentina.

Para Sacheri, hay pocas experiencias capaces de generar un sentimiento comunitario tan profundo como un Mundial.

Durante una Copa del Mundo, explicó, una sociedad entera puede comenzar a “sentir lo mismo, experimentar lo mismo, desear lo mismo, hablar de lo mismo y temer lo mismo”.

En un país atravesado por diferencias y discusiones, la Selección Argentina aparece como uno de los grandes espacios de encuentro.

Qué cosas todavía nos unen

La globalización y la posibilidad de que los jóvenes sigan a clubes de cualquier parte del mundo abrieron una pregunta durante la entrevista: ¿se están diluyendo las identidades nacionales?

Sacheri cree que, al menos en el caso argentino, ese riesgo todavía no resulta evidente.

Incluso aquellos jóvenes que son seguidores de clubes europeos, sostiene, durante un mundial se identifican profundamente con la Selección Argentina.

Para el escritor, hay dos grandes elementos que actualmente generan una fuerte sensación de identidad nacional: la Selección Argentina y la reivindicación de las Islas Malvinas.

El mundial y el partido frente a Inglaterra fueron, en ese sentido, una demostración particularmente intensa de ese sentimiento colectivo.

Una nueva novela para 2027

Como si la conversación necesitara cerrar el círculo entre historia, literatura, música y fútbol, Sacheri terminó anticipando su próximo proyecto.

El año próximo publicará una novela policial protagonizada por dos ancianos y utilizará como título una canción de David Lebón: El tiempo es veloz.

El escritor contó que siente una especial admiración por Serú Girán y por aquella generación del rock argentino que marcó una época.

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