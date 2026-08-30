Se celebra el Día del Ferrocarril en Argentina: "Ojalá podamos tener un día la red que tuvimos"

FOTO: Se celebra este domingo el Día del Ferrocarril en Argentina.

Este domingo 30 de agosto se conmemora en Argentina el Día del Ferrocarril, una fecha que recuerda la inauguración oficial del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, ocurrida el 30 de agosto de 1857 y considerada un hito para el desarrollo ferroviario del país.

Aquel día se realizó el primer recorrido con la emblemática locomotora a vapor “La Porteña”, que partió desde la antigua Estación del Parque, ubicada en la actual Plaza Lavalle, donde hoy se encuentra el Teatro Colón, y llegó hasta la estación de Floresta.

A más de un siglo y medio de aquel acontecimiento, Cadena 3 visitó el Ferroclub, uno de los principales espacios de preservación del patrimonio ferroviario del país, donde un grupo de voluntarios trabaja en la recuperación de antiguas locomotoras, vagones y otros vehículos.

Mariano Matera, descendiente de una familia ferroviaria y socio del Ferroclub, habló con Cadena 3 sobre el significado que tiene el tren para varias generaciones de argentinos.

“Está en nuestras venas. En los mejores años del país, todo tuvo que ver con el ferrocarril. Todos tenemos un abuelo, un tío, que tiene que ver con eso. Cuando nos acordamos del ferrocarril se nos sale una sonrisa por eso”, expresó.

Más de 60 vehículos históricos

El Ferroclub funciona en Lanús, sobre avenida 29 de Septiembre 3675, y recibe visitantes los sábados y domingos desde las 14.30.

Matera explicó que el espacio se sostiene, en parte, mediante el bono contribución que pagan quienes lo visitan, cuyos fondos se destinan a la compra de materiales y herramientas para continuar con las tareas de restauración.

“Somos socios voluntarios, pero sin el apoyo del público no podríamos hacer estos proyectos. Tenemos más de 60 vehículos. Nos encargamos de restaurarlos”, señaló.

El trabajo de los integrantes del Ferroclub apunta así a conservar piezas que forman parte de la historia del transporte y de la industria ferroviaria argentina.

“Defenderlos un poco”

Para Matera, la fecha también representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tuvo el ferrocarril en el desarrollo del país y sobre la necesidad de preservar ese patrimonio.

“La reflexión es defenderlos un poco. Fueron parte clave de la historia argentina. Cualquier país potencia los tiene. Me quedo con defenderlos y que podamos tener algún día la red que tuvimos”, sostuvo.

La historia de “La Porteña”, aquel primer viaje entre la Estación del Parque y Floresta, marcó el comienzo de una red ferroviaria que con el paso de las décadas se convirtió en una pieza fundamental para conectar distintas regiones de Argentina.

Entrevista de Agustín González