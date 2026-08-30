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Accidente en Belgrano: un taxi se incrustó contra un árbol y su conductor fue hospitalizado

Un taxi se descontroló en Belgrano y terminó incrustado en un árbol. El chofer de 50 años fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos tras el fuerte impacto.

30/08/2026 | 09:08Redacción Cadena 3

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Accidente en Belgrano: un taxi se incrustó contra un árbol y su conductor fue hospitalizado

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Buenos Aires, 30 de agosto (NA) - Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en las primeras horas de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde un taxi perdió el control, subió a la vereda y se estrelló contra un árbol.

El incidente se produjo en la madrugada en el barrio de Belgrano, específicamente en la Av. del Libertador entre Mendoza y Av. Olazábal. Aún se desconocen las causas del accidente, que están siendo investigadas. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el conductor no pudo detener el vehículo, lo que llevó a un fuerte impacto que generó alarma entre los transeúntes y residentes.

La parte delantera del taxi sufrió daños significativos, atrapando al conductor de 50 años en el interior. Ante la emergencia, se activó un rápido despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia para atender a la víctima.

De acuerdo con el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el chofer fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos resultantes del accidente. Posteriormente, las autoridades sanitarias confirmaron que el paciente se encontraba fuera de peligro tras recibir la atención adecuada en la guardia. Un pasajero que viajaba en el taxi también sufrió algunas lesiones y fue llevado al mismo hospital.

En el lugar del accidente, trabajaron efectivos de la Policía y Bomberos de la Ciudad, quienes realizaron las maniobras necesarias para rescatar el vehículo que había quedado atascado.

Las autoridades señalaron que "el carril de esa cuadra se encuentra obstruido", lo que ha provocado demoras en el tránsito vehicular en esa área mientras se llevan a cabo las tareas de limpieza de la calzada y las pericias pertinentes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Belgrano?
Un taxi se descontroló y se estrelló contra un árbol en la Av. del Libertador.

¿Quiénes resultaron heridos?
El conductor de 50 años y un pasajero que viajaba en el taxi fueron hospitalizados.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar en la madrugada del domingo 30 de agosto.

¿Dónde exactamente ocurrió el accidente?
En la Av. del Libertador entre Mendoza y Av. Olazábal, en Belgrano.

¿Qué acciones se tomaron tras el accidente?
El SAME trasladó a los heridos al Hospital Pirovano y la Policía y Bomberos asistieron en el lugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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