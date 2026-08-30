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El Chelsea ficha al arquero argentino Emiliano Martínez por tres años desde Aston Villa

El Chelsea ha confirmado el fichaje del arquero argentino Emiliano Martínez, quien firmó un contrato de tres años tras su paso por Aston Villa. Martínez, campeón del mundo, se mostró entusiasmado con su llegada al club.

30/08/2026 | 09:46Redacción Cadena 3

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FOTO: Chelsea ficha al "Dibu" Emiliano Martínez de Aston Villa por 3 años

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LONDRES — El Chelsea anunció oficialmente el domingo el fichaje del arquero argentino Emiliano Martínez. El guardameta de 33 años, quien se consagró campeón del mundo en 2022, firmó un contrato por tres años con el club inglés y llega desde el Aston Villa.

"Llegar a Chelsea, para mí y mi familia, fue una decisión fácil y estoy inmensamente feliz", expresó Martínez. "Estoy impaciente por empezar. Quiero tener éxito aquí. Soy alguien que desea ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que encaja bien".

El "Dibu" se perfila como el arquero titular en el plantel dirigido por Xabi Alonso, especialmente tras la actuación frágil de Robert Sánchez en el debut del equipo en la Liga Premier contra Fulham.

La salida de Martínez de Aston Villa se facilitó tras la incorporación del arquero japonés Zion Suzuki, quien llegó procedente de Parma.

Desde 2021, Martínez ha sido el arquero titular de la selección argentina, acumulando 67 partidos internacionales. Ha contribuido a la obtención de la Copa América en 2021 y 2024, y alcanzó la final de la Copa del Mundo en 2022.

Además, Martínez fue galardonado con el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo, durante las ceremonias del Balón de Oro de 2023 y 2024.

Durante su tiempo en Aston Villa, disputó 256 partidos y se llevó la Liga Europa en mayo. "Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido y entrenamiento, para que el club, mis compañeros y los aficionados se sientan orgullosos", añadió.

Lectura rápida

¿Qué anunció el Chelsea?
Confirmó el fichaje del arquero argentino Emiliano Martínez.

¿De dónde llega Martínez?
Procede de Aston Villa, donde jugó seis temporadas.

¿Cuánto tiempo firmó con Chelsea?
Martínez firmó un contrato por tres años.

¿Qué títulos ha ganado?
Ganó la Copa del Mundo en 2022 y la Copa América en 2021 y 2024.

¿Cómo se siente Martínez con su fichaje?
Expresó que es una decisión fácil y está muy feliz por unirse al club.

[Fuente: AP]

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