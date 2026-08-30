Islandia decide no reanudar negociaciones para unirse a la Unión Europea

FOTO: Un ajustado plebiscito le cerró la puerta al ingreso en el bloque comunitario continental.

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) - Un ajustado referéndum le propinó este domingo un duro revés a las aspiraciones de Bruselas al confirmar que Islandia no retomará el proceso para integrarse al bloque comunitario.

De acuerdo a los datos finales difundidos por la cadena RUV tras el recuento total de las urnas, un 52,8% de la ciudadanía optó por la negativa frente a la pregunta "¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?", superando al 47,2% que se manifestó a favor de volver a la mesa de diálogo.

La jornada democrática registró un nivel de concurrencia a las urnas del 82,5%, el indicador más alto alcanzado desde los comicios de 2009 desarrollados tras el colapso financiero que derrumbó al Ejecutivo de ese entonces.

Si bien la opción favorable a la integración europea encabezó el escrutinio durante la primera etapa del recuento, la inclinación del electorado dio un vuelco determinante en el tramo final del cómputo de votos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución de las urnas le pone un punto final a un largo recorrido diplomático que se inició en 2009 con la solicitud formal de ingreso, la cual quedó congelada cuatro años más tarde hasta que las autoridades nórdicas oficializaron en 2015 la baja de la candidatura.

El llamado a la consulta había sido pactado por la alianza de centroizquierda a cargo del Ejecutivo desde 2024 bajo el compromiso de someter la decisión al voto popular por primera vez.

Las discusiones previas al comicio estuvieron centradas en el resguardo de la soberanía, la administración de la pesca y el costo de vida, en un contexto geopolítico tensionado por las pretensiones de Donald Trump sobre Groenlandia.

Agencia NA