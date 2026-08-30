Murió un motociclista de 19 años tras chocar con un utilitario en Córdoba

FOTO: El joven falleció en el Hospital de Pronta Atención San Jorge.

Un joven de 19 años murió este sábado por la noche luego de protagonizar un accidente de tránsito en barrio Renacimiento, en la ciudad de Córdoba.

El siniestro ocurrió en calle Cangallo al 600, donde, por causas que son investigadas, una Renault Kangoo conducida por un hombre de 55 años colisionó con una motocicleta Keller 110 cc en la que viajaban el joven y un adolescente de 15 años.

Tras el impacto, un vecino del sector trasladó al conductor de la motocicleta en su vehículo particular, una Renault Oroch, hasta el Hospital de Pronta Atención San Jorge. Allí, los profesionales constataron su fallecimiento.

En tanto, el adolescente fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107, que diagnosticó un traumatismo de muñeca. Posteriormente, fue trasladado junto a su padre al Hospital de Niños para recibir atención médica.

El conductor de la Renault Kangoo y un acompañante de 52 años no sufrieron lesiones.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión quedaron bajo investigación.