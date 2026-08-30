Enfermera paquistaní que salvó a bebé en incendio de hospital será condecorada por su valentía

ISLAMABAD — Una enfermera de Pakistán que logró salvar al único recién nacido que sobrevivió a un devastador incendio en un hospital, donde fallecieron otros 14 bebés, recibirá una de las distinciones civiles más reconocidas del país. El incidente ocurrió el miércoles en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, un hospital gubernamental ubicado en Islamabad.

Un video de 51 segundos, que se volvió viral en las redes sociales, muestra a Razia Noreen corriendo hacia la sala de neonatos en llamas y saliendo rápidamente con el bebé en brazos. A pesar de sus intentos por regresar a ayudar a otros, las llamas y el humo lo hicieron imposible.

En una emotiva entrevista con la cadena Samaa TV, Noreen compartió su experiencia, explicando que su motivación fue simplemente cumplir con su deber. "No lo hice por una recompensa. Amo a los niños, y cuidarlos es mi pasión", expresó entre lágrimas, añadiendo que deseaba haber podido salvar a más bebés, pero el fuego se propagó en cuestión de minutos.

La enfermera, visiblemente afectada, admitió que aún no puede superar la tragedia. "No puedo dormir. Esos bebés no me dejan dormir", comentó, reflejando el profundo impacto emocional que la situación ha tenido en ella.

Por su valentía, Noreen será galardonada con la Sitara-i-Khidmat, o Estrella del Servicio, un reconocimiento que se otorga a quienes han realizado un servicio público sobresaliente. Además, recibirá un premio monetario de aproximadamente 36.000 dólares. La noticia de su condecoración ha sido ampliamente celebrada en las redes sociales.

Una investigación solicitada por el primer ministro Shehbaz Sharif reveló que Noreen salió de la sala de neonatos solo ocho segundos después de ingresar. El informe indica que la sala se volvió inservible en aproximadamente dos minutos, momento en el cual había 15 recién nacidos bajo cuidado.

Sharif destacó el coraje y dedicación de Noreen, quien arriesgó su vida para salvar al bebé antes de que la sala quedara completamente destruida por el incendio. Como resultado de la tragedia, ocho funcionarios han sido suspendidos y se han iniciado procedimientos disciplinarios en su contra. Asimismo, se han ordenado acciones penales contra aquellos que sean encontrados culpables.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas. Este incidente ha llevado a una revisión de las medidas de seguridad contra incendios en hospitales de todo Pakistán.

El incendio es uno de los más mortales en el país en años recientes que involucra a niños, recordando a otro trágico suceso en junio, donde 14 escolares perdieron la vida debido al colapso de un techo en un centro de tutorías en construcción en Lahore.