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Con cuatro goles de Messi, el Inter Miami goleó a Toronto y dejó atrás la mala racha

Lío cerró la noche con 4 goles (3 golazos) y 1 asistencia fantástica para Lucho Suárez.

29/08/2026 | 22:55Redacción Cadena 3

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Con un hat trick de Messi, el Inter Miami goleó a Toronto y dejó atrás la mala racha

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Con un póker de goles y asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami le pasó por encima al Montreal de Alexis Sánchez. El show fue todo del 10. Cuando parecía que la visita estaba reaccionando, el genio argentino se encargó de dejarlos sin respuesta.

Lío cerró la noche con 4 goles (3 golazos) y 1 asistencia fantástica para Lucho Suárez. Y gracias a su tremenda actuación, se colocó como líder goleador de la MLS y sacó a su equipo de su mala racha.

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Messi llegó a los 927 goles en su carrera profesional. El único que lo supera es Cristiano Ronaldo, con 978, pero habiendo jugado 162 partidos más.

El resultado significó el retorno al triunfo para el vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), quebrando una racha adversa de cinco compromisos oficiales sin sumar de a tres, bajo la dirección técnica interina de Ángel Guillermo Hoyos a la espera de la habilitación de Cristian González.

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El planteo táctico inicial dispuso dos variantes clave respecto al cotejo previo frente a Toronto: el ingreso de Noah Allen en lugar de Sergio Reguilón por la banda izquierda y el retroceso posicional de Casemiro a la zaga central —reemplazando a Gonzalo Luján—, lo que permitió situar a Yannick Bright como mediocentro de contención para optimizar el balance defensivo del equipo de la Florida.

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La superioridad del elenco local sobre el conjunto canadiense se tradujo rápidamente en situaciones de peligro en el arco rival.

Tras un disparo de Messi en el poste a los 8 minutos, la ventaja llegó a los 19' tras un centro de Telasco Segovia conectado de cabeza por Casemiro, quien anotó su primera conquista con la franquicia.

CF Montreal aprovechó una desatención defensiva por el sector de Ian Fray a los 36 minutos; tras la cesión de Noah Streit, el alemán Fabian Herbers definió esquinado ante la estirada estéril de Dayne St. Clair y la marca tardía de Rodrigo De Paul.

Pero, a los 39 minutos, Messi ejecutó un tiro libre combado al área que se desvió en Luca Petrasso, descolocó al guardameta Thomas Gillier y restableció la ventaja en el marcador para el conjunto rosa, iniciando el tramo decisivo de la goleada.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
El Inter Miami goleó al Montreal, destacándose Lionel Messi con 4 goles y 1 asistencia.

¿Quién fue el jugador clave?
Lionel Messi fue el protagonista, anotando 4 goles y brindando una asistencia.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se disputó el 29 de agosto de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se jugó en el estadio del Inter Miami.

¿Por qué es importante este resultado?
La victoria rompió una racha de cinco partidos sin triunfos para el Inter Miami.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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