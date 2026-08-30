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Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto, Córdoba presenta un día nublado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 22°. Se espera una jornada fresca y húmeda, con vientos suaves del noreste.

30/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 12°. La sensación térmica es de 11°. La humedad se sitúa en un 67%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste, contribuyendo a un ambiente fresco.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad y la nubosidad serán características del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentan variados. Para el lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, el clima mejorará con un cielo despejado, con mínimas de 12° y máximas de 24°. El miércoles 2 de septiembre, se espera un día similar, con mínimas de 13° y máximas de 27°. El jueves 3 de septiembre, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando mínimas de 17° y máximas de 31°. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se prevé un clima más fresco, con mínimas de 11° y máximas de 21°.

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