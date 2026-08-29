Belgrano se llevó un empate con sabor a poco de Tucumán y dejó pasar la chance de subir a la punta

Belgrano no pudo aprovechar su oportunidad y empató 0-0 este sábado frente a Atlético Tucumán, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El Pirata tuvo algunos momentos de dominio y encontró en Franco Vázquez a su principal generador de fútbol, pero careció de precisión y conexiones en los metros finales.

El encuentro se disputó en el norte del país y terminó con un reparto de puntos que dejó a Belgrano con 11 unidades en la Zona B, mientras que Atlético Tucumán llegó a los 10 puntos.

El conjunto cordobés afrontó el partido con varias bajas y durante buena parte del primer tiempo consiguió manejar la pelota, aunque sin profundidad. El Decano, bien ordenado, esperó sus oportunidades y tuvo algunas aproximaciones que fueron controladas por la defensa y el arquero Cardozo.

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Belgrano tuvo la pelota, pero no encontró los caminos

La primera ocasión clara fue para Atlético Tucumán. El local aprovechó una recuperación durante una salida de Belgrano y Galván habilitó a Nicola, quien sacó un remate cruzado que terminó controlando Cardozo.

El Pirata respondió con algunos intentos desde media distancia, pero durante la primera mitad le costó generar sociedades y llegar con peligro al área tucumana. Galván también probó desde afuera para el conjunto local, aunque nuevamente Cardozo respondió con seguridad.

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El 0-0 al descanso reflejó un partido parejo y con pocas situaciones de verdadero peligro.

En el complemento, Belgrano salió con mayor intensidad y comenzó a encontrar algunos espacios. A los cinco minutos apareció Franco Vázquez, quien recibió tras una buena transición por la izquierda y sacó un remate que el arquero Ingolotti envió al córner.

El “Mudo” comenzó a tomar protagonismo y se convirtió en la principal carta ofensiva del equipo de Zielinski. Sin embargo, sus intentos no encontraron la compañía necesaria para transformarse en oportunidades concretas.

Poco después, el “Uvita” Fernández también tuvo su posibilidad con un remate desde afuera del área que se fue desviado.

Con el correr de los minutos, Vázquez fue el futbolista que más intentó cambiar el rumbo del partido. El experimentado mediocampista buscó asociarse, conducir los ataques y generar peligro, aunque Belgrano no logró sostener esas acciones colectivas.

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Zielinski movió el banco en busca de respuestas. Lucas Passerini ingresó por el “Uvita”, mientras que posteriormente Juan Velázquez reemplazó a Emiliano Rigoni.

Pero el Pirata siguió sin encontrar la fórmula para quebrar a un Atlético Tucumán que se mantuvo firme y apostó a aprovechar los espacios que dejaba la visita cuando se adelantaba.

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LUJO, CAÑO, GAMBETA Y... ¡CORTÁ CON TANTA DULZURA! El paraguayo Clever Ferreira dejó la vida para salvar lo que era un increíble golazo del Mudo Vázquez, en el 0-0 entre Atlético Tucumán y Belgrano. pic.twitter.com/OS2mLS4n8s — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

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En el tramo final, un centro de Spörle encontró nuevamente a Vázquez dentro del área. El “Mudo” ganó de cabeza, pero su definición no encontró el arco.

Fue una de las últimas posibilidades de un partido que terminó sin goles.

Belgrano suma, pero quería más

El empate le permite a Belgrano llegar a 11 puntos en la Zona B del Torneo Clausura, aunque el resultado deja la sensación de una oportunidad perdida ante un rival al que pudo haberle sacado una diferencia mayor.

El equipo de Zielinski mostró algunos destellos, especialmente durante el segundo tiempo y a partir de la conducción de Franco Vázquez, pero volvió a evidenciar dificultades para generar peligro de manera sostenida.

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Ahora, el Pirata deberá enfocarse en su próximo compromiso: este viernes recibirá a Huracán en Alberdi, por la octava fecha del campeonato.

Reviví la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina:

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