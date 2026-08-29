El Champaquí fue elegido para representar a Argentina en un prestigioso certamen internacional

FOTO: El Champaquí fue elegido para representar a Argentina.

El cerro Champaquí, uno de los grandes emblemas de las Sierras Grandes y la montaña más elevada de Córdoba, fue seleccionado para representar a Argentina en un prestigioso certamen internacional de turismo de montaña.

La cumbre cordobesa participará en la edición 2026 de “Montañas de Fama Mundial”, una convocatoria organizada por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), con sede en China. La postulación representa una oportunidad para proyectar los paisajes de Córdoba en el mercado turístico internacional.

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Con sus 2.790 metros sobre el nivel del mar, el Champaquí fue elegido dentro de la categoría Natural, junto al Aconcagua, de Mendoza; el Copahue, de Neuquén; y el Mercedario, de San Juan. En la categoría Cultural también fue seleccionado el Nevado de Famatina, de La Rioja.

Cómo fue elegido el Champaquí

La convocatoria reunió 18 postulaciones provenientes de 10 provincias argentinas. Para determinar cuáles serían las montañas seleccionadas se analizaron diferentes características de cada destino.

Entre los criterios considerados estuvieron la riqueza natural, el patrimonio, el estado de conservación, la infraestructura turística, los servicios disponibles, la sostenibilidad y la participación de las comunidades e instituciones locales.

En el caso del Champaquí, la elección también pone en valor el particular entorno de las Sierras Grandes, donde se combinan pastizales de altura, formaciones rocosas, arroyos y una singular biodiversidad serrana.

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Sus diferentes senderos y recorridos hacia la cumbre lo convirtieron además en uno de los principales destinos de Córdoba para quienes practican trekking, senderismo y montañismo, con prestadores habilitados que acompañan a los visitantes.

Una oportunidad para mostrar Córdoba al mundo

La participación en el certamen internacional puede significar un nuevo impulso para la promoción turística de la provincia, especialmente en el segmento de naturaleza y aventura.

“La selección del Champaquí para representar a la Argentina en esta convocatoria internacional es un reconocimiento al valor de nuestras Sierras y al potencial de Córdoba como destino de naturaleza y aventura”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

El funcionario consideró además que el Champaquí es “un símbolo” de Córdoba y una referencia para quienes llegan a la provincia atraídos por sus montañas y paisajes.

De esta manera, la montaña más alta de Córdoba tendrá la posibilidad de ganar reconocimiento internacional y, al mismo tiempo, poner en el centro de la escena a las Sierras Grandes como uno de los grandes destinos naturales de Argentina.