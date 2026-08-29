Talleres enfrenta a Central Córdoba en un partido clave para Sampaoli: hora y formaciones

Talleres afrontará este sábado por la noche un partido decisivo ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, comenzará a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes y tendrá a Jorge Sampaoli bajo una fuerte presión por la necesidad de conseguir un triunfo.

La “T” llega en el último lugar de la Zona A, con apenas cuatro puntos en seis partidos. El equipo cordobés todavía no logró encontrar regularidad, es el más goleado del campeonato y necesita una reacción inmediata para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y el soporte de Bryan Ferreyra en el VAR. Ambos equipos disputan un cruce directo en la parte baja de la tabla, donde ganar resulta indispensable para mantener vivas las aspiraciones de pelear la clasificación.

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En su última actuación, la "T" igualó 2-2 en condición de local ante Rosario Central. Aquel partido, donde empezó arriba pero no pudo sostener la ventaja, dejó un clima tenso y la obligación de dar una respuesta inmediata ante su gente.

Por su parte, Central Córdoba llega a la capital cordobesa en plena etapa de ajuste táctico bajo la conducción de Sebastián Domínguez. El conjunto santiagueño viene de caer ante Tigre en Victoria.

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Talleres prepara el regreso de Matías Catalán

Uno de los principales cambios que prepara Sampaoli es el regreso de Matías Catalán a la formación titular. El defensor volvería después de casi tres meses de ausencia, en un intento del entrenador por darle mayor solidez a una defensa que hasta el momento mostró numerosas dificultades.

La vuelta de Catalán aparece como una de las principales novedades de un equipo que necesita mejorar tanto en el funcionamiento colectivo como en su capacidad para responder cuando los partidos se complican.

El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y se podrá ver por ESPN, sin necesidad de contar con el Pack Fútbol.

Las probables formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Gabriel Báez; Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Federico Fattori o Franco Cristaldo y Valentín Depietri; Rick Lima Morais y Agustín Álvarez Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel y Darío Cáceres; Diego Barrera, Tiago Cravero o Marcos Iacobellis, Matías Vera, Fernando Martínez y Horacio Tijanovich; Leonardo Sequeira o Lucas Salas y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

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