Trump intensifica su campaña sobre el voto de no ciudadanos a medida que se acercan las elecciones

Las afirmaciones reiteradas del presidente Donald Trump y sus aliados sobre la supuesta amenaza que representa el voto de personas no ciudadanas en Estados Unidos se han intensificado conforme se acerca la elección de noviembre. El mandatario está presionando para que el Servicio Postal de Estados Unidos envíe boletas por correo únicamente a votantes verificados como ciudadanos.

Recientemente, la Oficina del Censo divulgó un informe cuestionable que sugiere que miles de no ciudadanos votaron en 2020, un año en el que Trump fue derrotado por el demócrata Joe Biden. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional de Trump afirma, sin presentar evidencia, que hasta 250.000 no ciudadanos podrían estar registrados en los padrones de solo cuatro estados.

En esta línea, el candidato republicano a gobernador de Maine confirmó esta semana que planea solicitar la intervención de alguaciles federales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los centros de votación de su estado, con el fin de asegurar que solo los votantes legales puedan emitir su voto.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseguró que la evidencia de que no ciudadanos votan se está "acumulando", en referencia al informe del censo. Sin embargo, el voto de no ciudadanos es extremadamente raro y está penalizado como un delito grave, lo que conlleva la posibilidad de deportación.

Los críticos de Trump argumentan que su enfoque exagerado en este tema podría facilitar impugnaciones legales de resultados adversos durante las elecciones de medio término, donde está en juego el control del Congreso. Alexandra Chandler, directora de programas del Democracy Project, un organismo no partidista, instó a ignorar estas afirmaciones engañosas, señalando que "desecharán estas afirmaciones engañosas y falaces como una excusa para provocar perturbaciones", lo que podría llevar a negar resultados.

Metodología del informe del censo cuestionada

El informe del censo, que Trump citó en una publicación en Truth Social, afirma que 24.000 no ciudadanos votaron ilegalmente en 2020, basándose en datos de un archivo comercial de votantes. Sin embargo, expertos advierten que la metodología utilizada puede haber generado falsos positivos, como la vinculación incorrecta de nombres o la falta de actualización del estatus de ciudadanía en bases de datos.

Faltan detalles esenciales sobre tasas de error en el informe, según Justin Levitt, profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount. Aun así, especialistas en elecciones advierten que esto podría generar desconfianza entre ciertos votantes durante la elección general de este año.

La carta de julio del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a California, Nevada, New Jersey y Pensilvania, alegando que hasta 250.000 no ciudadanos estaban registrados, fue recibida con escepticismo. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, expresó dudas sobre la fiabilidad de los datos y solicitó más información.

En Nueva Jersey, se informó que alrededor de 6.600 no ciudadanos fueron registrados indebidamente a través de su sistema de vehículos motorizados en 2023 y 2024. La gobernadora Mikie Sherrill de Nueva Jersey mencionó que solo "menos de 400" habían votado.

El secretario de la Mancomunidad de Pensilvania, Al Schmidt, también expresó su escepticismo, señalando que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no tenían confianza en la veracidad de los datos proporcionados. Además, el secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, indicó que no entendía la metodología utilizada por el gobierno federal.

Propuestas de legislación y reacción

La insistencia de Trump en el tema del voto de no ciudadanos ocurre mientras presiona a senadores republicanos para que aprueben un proyecto de ley que exigiría a los votantes presentar prueba de ciudadanía al registrarse. Este proyecto, conocido como el SAVE America Act, fue aprobado por la Cámara de Representantes pero se encuentra estancado en el Senado, donde algunos miembros del partido son escépticos respecto a sus disposiciones.

Los opositores a Trump sostienen que agitar el espectro del voto de no ciudadanos busca más mantener el poder del partido que garantizar la integridad electoral. El fiscal federal en Los Ángeles utilizó el arresto de un ciudadano hondureño, acusado de registrarse fraudulentamente, como un aviso de que se prestará más atención al tema en California, donde se avecinan elecciones cruciales.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, acusó a Trump de intentar socavar la confianza en el proceso electoral, afirmando que sus esfuerzos no están funcionando.