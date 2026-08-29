FOTO: Detienen a mujer rusa en Ecuador con 32 iguanas vivas en su equipaje rumbo a Islandia.

QUITO — La policía del aeropuerto de Quito arrestó a una ciudadana rusa que intentaba viajar a Islandia con al menos 32 iguanas vivas en su maleta, según informaron las autoridades ecuatorianas el sábado.

Las iguanas, pertenecientes a las famosas islas Galápagos, estaban distribuidas en ocho recipientes plásticos. Las imágenes publicadas en la red social X muestran a los reptiles vivos siendo revisados por las autoridades ambientales que activaron un protocolo de atención especializada.

El Ministerio de Ambiente indicó que los reptiles fueron hallados en estado de debilidad y deshidratación. Fueron trasladados a un centro de conservación en la provincia de Pichincha, donde se encuentra la capital, Quito, para recibir la atención veterinaria necesaria hasta que se estabilicen.

La situación legal de la mujer, que no fue identificada, se resolverá en las próximas horas, según la Fiscalía. Se le imputarán cargos por tráfico de fauna silvestre, un delito que puede acarrear penas de uno a tres años de prisión, conforme a la legislación ecuatoriana.

La iguana marina de las Galápagos, científicamente conocida como Amblyrhynchus Cristatus, es una especie endémica catalogada como "vulnerable" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la interacción humana y la depredación por especies introducidas en su hábitat, según la estación de investigación científica y conservación Charles Darwin.