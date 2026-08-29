Central cayó como local ante Gimnasia de La Plata y llega con dudas al clásico

Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó sobre el final a Rosario Central por 2-1, y se ubicó tercero en la Zona B, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Almirón llega al clásico con Newell's con algunas dudas tras varios cotejos sin victorias, con la eliminación de la Copa Libertadores incluida.

Los goles del triunfo de "El Lobo" los hicieron Conan Ledesma en contra, a los 13 del primer tiempo, e Ignacio Miramón a los 43 del complemento; mientras que Jaminton Campaz había empatado dos minutos antes el encuentro para "Los Canallas" en el "Gigante de Arroyito".

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