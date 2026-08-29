FOTO: Granadero Baigorria: lo denunciaron por violencia de género y hallaron un arsenal.

Un hombre de 53 años fue detenido en Granadero Baigorria luego de un allanamiento realizado en una vivienda de calle Chile al 200, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por amenazas.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un importante arsenal que incluía seis escopetas, una escopeta semiautomática, un revólver, un pistolón y un mortero.

También fueron secuestrados cientos de cartuchos de distintos calibres, correspondientes a escopetas, fusiles, pistolas y revólveres.

La investigación se había iniciado a partir de una denuncia presentada por una persona que afirmó haber sido amenazada. A partir de las primeras medidas, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio donde se encontraba el sospechoso.

El procedimiento terminó con la detención de A. M., de 53 años. Por disposición de la fiscal Antonela Valente, quedó imputado en una causa por amenazas simples, delitos contra la seguridad pública y tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil.

El caso continúa bajo investigación de la fiscalía especializada en violencia de género, mientras se busca determinar las circunstancias en las que se encontraban las armas y municiones y su eventual relación con el hecho denunciado.