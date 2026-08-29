Granadero Baigorria: lo denunciaron por violencia de género y hallaron un arsenal
Una denuncia por violencia de género derivó en un allanamiento en la vecina localidad, donde detuvieron a un hombre de 53 años y secuestraron siete armas y cientos de municiones.
29/08/2026 | 17:58Redacción Cadena 3
FOTO: Granadero Baigorria: lo denunciaron por violencia de género y hallaron un arsenal.
Un hombre de 53 años fue detenido en Granadero Baigorria luego de un allanamiento realizado en una vivienda de calle Chile al 200, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por amenazas.
Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un importante arsenal que incluía seis escopetas, una escopeta semiautomática, un revólver, un pistolón y un mortero.
También fueron secuestrados cientos de cartuchos de distintos calibres, correspondientes a escopetas, fusiles, pistolas y revólveres.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia presentada por una persona que afirmó haber sido amenazada. A partir de las primeras medidas, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio donde se encontraba el sospechoso.
El procedimiento terminó con la detención de A. M., de 53 años. Por disposición de la fiscal Antonela Valente, quedó imputado en una causa por amenazas simples, delitos contra la seguridad pública y tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil.
El caso continúa bajo investigación de la fiscalía especializada en violencia de género, mientras se busca determinar las circunstancias en las que se encontraban las armas y municiones y su eventual relación con el hecho denunciado.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de 53 años llamado A. M. fue detenido.
¿Dónde ocurrió la detención? La detención se realizó en Granadero Baigorria.
¿Por qué fue detenido? Fue detenido tras una denuncia por amenazas y el hallazgo de un arsenal de armas.
¿Qué se encontró durante el allanamiento? Se encontraron seis escopetas, un revólver, un pistolón y cientos de cartuchos.
¿Quién está a cargo de la investigación? La investigación está a cargo de la fiscal Antonela Valente y la fiscalía especializada en violencia de género.