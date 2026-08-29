Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este 29 de agosto
El sorteo número 18876 de la quiniela matutina se realizó este sábado a las 15 horas. El número a la cabeza fue 1345, correspondiente a "A primera (El Vino)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18876 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 1345, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1345
2° 2855
3° 9969
4° 9575
5° 4690
6° 8857
7° 4655
8° 5082
9° 1516
10° 2609
11° 4506
12° 7581
13° 9751
14° 5649
15° 3602
16° 8398
17° 5877
18° 5685
19° 8967
20° 0716
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18876 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 29 de agosto a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1345.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Vino)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.