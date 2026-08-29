Gabriel Ávalos deja Independiente y se une a Olimpia de Paraguay

Gabriel Ávalos ha dejado oficialmente su puesto en Independiente, tras rescindir su contrato de manera anticipada. El delantero paraguayo ha tomado la decisión de continuar su carrera en su país, uniéndose a Olimpia.

Esta transacción no solo significa un cambio de aires para el jugador, sino que también tiene implicancias financieras para el club argentino. Con la salida de Ávalos, Independiente podrá cancelar y reducir sus obligaciones económicas en un total de US$950.000.

La decisión de rescindir el contrato se enmarca en un contexto donde el club busca optimizar su situación financiera y al mismo tiempo permitir que el jugador continúe su trayectoria profesional en un equipo que le ofrece nuevas oportunidades.

Ávalos, que se destacó en su paso por Independiente, ahora se prepara para afrontar un nuevo desafío en Olimpia, uno de los clubes más importantes de Paraguay. Esta mudanza representa un paso significativo en su carrera y una nueva etapa que comenzará en el fútbol local.