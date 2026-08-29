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Gabriel Ávalos deja Independiente y se une a Olimpia de Paraguay

El delantero paraguayo rescindió anticipadamente su contrato con el Rojo y continuará su carrera en su país. La operación permitirá a Independiente cancelar y reducir obligaciones por un total de US$950.000.

29/08/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Ávalos se va del Rojo. (FOTO: @caindependiente)

FOTO: Ávalos se va del Rojo. (FOTO: @caindependiente)

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Gabriel Ávalos ha dejado oficialmente su puesto en Independiente, tras rescindir su contrato de manera anticipada. El delantero paraguayo ha tomado la decisión de continuar su carrera en su país, uniéndose a Olimpia.

Esta transacción no solo significa un cambio de aires para el jugador, sino que también tiene implicancias financieras para el club argentino. Con la salida de Ávalos, Independiente podrá cancelar y reducir sus obligaciones económicas en un total de US$950.000.

La decisión de rescindir el contrato se enmarca en un contexto donde el club busca optimizar su situación financiera y al mismo tiempo permitir que el jugador continúe su trayectoria profesional en un equipo que le ofrece nuevas oportunidades.

Ávalos, que se destacó en su paso por Independiente, ahora se prepara para afrontar un nuevo desafío en Olimpia, uno de los clubes más importantes de Paraguay. Esta mudanza representa un paso significativo en su carrera y una nueva etapa que comenzará en el fútbol local.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador que dejó Independiente?
Gabriel Ávalos.

¿A qué club se une Ávalos?
Se une a Olimpia de Paraguay.

¿Cuál es el monto que Independiente podrá reducir?
Independiente podrá cancelar y reducir obligaciones por un total de US$950.000.

¿Por qué se rescindió el contrato?
La rescisión se debe a la búsqueda del club de optimizar su situación financiera.

¿Cuál fue el impacto de esta decisión en la carrera de Ávalos?
Representa un nuevo desafío y una nueva etapa en su trayectoria profesional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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