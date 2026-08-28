La morosidad de las familias volvió a subir en julio: 5,9 millones de argentinos están en mora

FOTO: La deuda irregular de los hogares pasó de 12,77% a 12,94%.

La morosidad de las familias volvió a crecer en julio, luego de haberse mantenido prácticamente estable durante el mes anterior, según estimaciones privadas elaboradas a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con un análisis de la consultora 1816, la mora de los hogares en préstamos con atrasos superiores a 90 días pasó del 12,77% en junio al 12,94% en julio. En el mismo período, la irregularidad del sector privado no financiero aumentó del 7,63% al 7,73%.

La morosidad también creció entre las empresas: pasó del 3,50% al 3,61% durante julio.

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Más dificultades para pagar entre las familias

El informe señaló que el incremento de la irregularidad entre las familias estuvo relacionado principalmente con una nueva caída, en términos reales, del saldo total de los créditos.

La consultora explicó que el saldo de los préstamos en mora prácticamente no tuvo variaciones respecto de junio. Sin embargo, al reducirse el volumen total de financiamiento, aumentó el peso relativo de la deuda irregular.

Según las estimaciones, la morosidad de los hogares aumentó en julio en 23 de las 30 principales entidades relevadas.

Además, los analistas calcularon que la mora alcanzó el 33,7% en los préstamos otorgados por entidades no financieras a las familias.

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Hay 5,9 millones de personas en mora

Los datos de la Central de Deudores del BCRA muestran la magnitud del problema. Entre las entidades financieras y no financieras, el número de personas en mora asciende a 5,9 millones.

En total, 20,8 millones de personas tienen deudas con al menos una entidad, por lo que alrededor del 28% de los sujetos de crédito registra algún atraso en sus pagos.

El informe aclaró que las personas en mora con entidades financieras y no financieras no deben sumarse de manera directa, porque existen deudores que tienen compromisos impagos en ambos tipos de instituciones.

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Las entidades no financieras concentran una mayor cantidad de personas en mora, con 4,2 millones de individuos, frente a los 3 millones registrados entre las entidades financieras.

Sin embargo, el 65% del saldo total de deuda morosa corresponde a obligaciones con entidades financieras.

Cuánto deben quienes están en mora

El relevamiento también analizó el monto de las deudas pendientes. El saldo promedio entre las personas en mora alcanza los $4,8 millones en el caso de las entidades financieras y $1,2 millones en las no financieras.

La mediana, que permite identificar el valor que divide a los deudores en dos grupos iguales, se ubicó en $1,5 millones para las entidades financieras y en $462.000 para las no financieras.

Al considerar ambos segmentos, la mediana de deuda llega a $626.000. Esto significa que la mitad de las personas en mora debe menos de ese monto.

La cifra adquiere relevancia al compararla con los ingresos de los hogares. Según el informe, durante el primer trimestre de 2026 la mitad de la población argentina con ingresos percibía menos de $800.000 mensuales, considerando tanto ingresos laborales como jubilaciones y otros ingresos.

De esta manera, una deuda de $626.000 equivale aproximadamente al 78% de ese nivel de ingresos.

Las refinanciaciones alcanzaron niveles récord

El informe también destacó el crecimiento de las refinanciaciones otorgadas por entidades financieras al sector privado durante julio.

El saldo de los préstamos refinanciados representó el 3,7% del crédito total destinado a las familias y el 0,8% del financiamiento total a las empresas.

En el caso de los hogares, las deudas refinanciadas alcanzaron los $2,6 billones, un nivel que la consultora calificó como récord en las últimas décadas.

Según el análisis, este proceso podría contribuir a una reducción de la morosidad durante los próximos meses, al permitir que parte de los deudores reestructure sus compromisos y evite que los atrasos continúen aumentando.