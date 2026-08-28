Bayern Múnich arranca la Bundesliga con una contundente victoria de 5-1 sobre Stuttgart
El Bayern Múnich inició la Bundesliga de manera aplastante al vencer 5-1 al Stuttgart, con goles de Upamecano, Olise, Pavlovic y Díaz. Un arranque imponente que reafirma su dominio en la liga.
FOTO: Bayern luce devastador en el inicio de la Bundesliga, con 5-1 ante Stuttgart
MÚNICH, Alemania — El Bayern Múnich comenzó la nueva temporada de la Bundesliga con un rendimiento arrollador, logrando una victoria abultada de 5-1 contra el Stuttgart el pasado viernes.
El primer gol llegó a los 21 minutos, cuando Dayot Upamecano aprovechó un córner ejecutado por Joshua Kimmich y anotó de cabeza, adelantando al equipo local.
Sin embargo, el Stuttgart no se rindió y logró empatar el partido a los 52 minutos gracias a un gol de Josha Vagnoman. Pero la alegría duró poco, ya que Michael Olise devolvió la ventaja al Bayern solo tres minutos después. Vagnoman tuvo un momento desafortunado al marcar en propia puerta a los 58 minutos, lo que estableció un 3-1 a favor del conjunto bávaro.
El Bayern Múnich continuó dominando y Aleksandar Pavlovic anotó el cuarto gol a ocho minutos del final. Finalmente, el colombiano Luis Díaz selló la goleada con un quinto tanto en el tiempo añadido.
Con esta victoria, el Bayern Múnich mantiene una impresionante racha de 15 años sin perder su primer partido de la temporada en la Bundesliga.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
El Bayern Múnich derrotó al Stuttgart 5-1 en su debut en la Bundesliga.
¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron de Upamecano, Olise, Pavlovic y Díaz, además de un autogol de Vagnoman.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se llevó a cabo el viernes, 28 de agosto de 2026.
¿Dónde se disputó el encuentro?
El encuentro se jugó en Múnich, Alemania.
¿Por qué es relevante esta victoria?
El Bayern Múnich continúa su tradición de no perder su primer partido de la Bundesliga en 15 años.
[Fuente: AP]