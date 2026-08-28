Bayern Múnich arranca la Bundesliga con una contundente victoria de 5-1 sobre Stuttgart

FOTO: Bayern luce devastador en el inicio de la Bundesliga, con 5-1 ante Stuttgart

MÚNICH, Alemania — El Bayern Múnich comenzó la nueva temporada de la Bundesliga con un rendimiento arrollador, logrando una victoria abultada de 5-1 contra el Stuttgart el pasado viernes.

El primer gol llegó a los 21 minutos, cuando Dayot Upamecano aprovechó un córner ejecutado por Joshua Kimmich y anotó de cabeza, adelantando al equipo local.

Sin embargo, el Stuttgart no se rindió y logró empatar el partido a los 52 minutos gracias a un gol de Josha Vagnoman. Pero la alegría duró poco, ya que Michael Olise devolvió la ventaja al Bayern solo tres minutos después. Vagnoman tuvo un momento desafortunado al marcar en propia puerta a los 58 minutos, lo que estableció un 3-1 a favor del conjunto bávaro.

El Bayern Múnich continuó dominando y Aleksandar Pavlovic anotó el cuarto gol a ocho minutos del final. Finalmente, el colombiano Luis Díaz selló la goleada con un quinto tanto en el tiempo añadido.

Con esta victoria, el Bayern Múnich mantiene una impresionante racha de 15 años sin perder su primer partido de la temporada en la Bundesliga.