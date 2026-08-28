Unión goleó 4-1 a Sarmiento con un doblete de Tarragona y se mete en zona de playoffs

El equipo de Unión mostró un rendimiento destacado al vencer a Sarmiento por 4-1 en su estadio, en el marco del duelo interzonal correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se llevó a cabo en el estadio 15 de Abril.

El delantero Cristian Tarragona fue el protagonista del encuentro, anotando dos goles: el primero a los 17 minutos del primer tiempo y el segundo a los 15 del complemento. También marcaron para el local el volante Ignacio Malcorra, quien convirtió a los 29 minutos del segundo tiempo, y el delantero Eric Ramírez, que selló el resultado a los 38 minutos. El único gol del visitante fue obra del extremo Julián Mavilla, que descontó a los 33 de la segunda parte.

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¡¡TARRAGOLAZO!! Tarragona sacó un misil y metió un tremendo golazo para anotar el 1-0 de Unión vs. Sarmiento. ¡Primer partido y ya tenemos el gol de la fecha!



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Con este triunfo, el equipo dirigido por Leonardo Madelón ascendió al sexto lugar de la zona A, acumulando un total de 10 puntos, y se encuentra a solo tres unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Por su parte, Sarmiento se mantiene en el segundo puesto del grupo B, con 12 puntos.

El próximo partido para Unión será contra Instituto el lunes 7 de septiembre, a las 21:15, mientras que Sarmiento abrirá la jornada del viernes 4, enfrentando a Estudiantes de Río Cuarto desde las 16:45.

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¡¡QUÉ TRES DEDOS METIÓ NACHO!! Malcorra ejecutó el córner, fue a buscar el rebote y le pegó de primera para meter un golazo en el 3-0 de Unión vs. Sarmiento.



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En el primer tiempo, Unión mostró un buen desempeño, aunque no generó muchas ocasiones de peligro. El primer gol llegó a los 17 minutos, cuando Cristian Tarragona sorprendió con un potente disparo desde lejos que se coló en el ángulo del arquero Thyago Ayala.

Diez minutos después, Ignacio Malcorra se aproximó al arco rival con un remate que rozó el travesaño. La visita tuvo su primer acercamiento a los siete minutos del segundo tiempo, pero un disparo del defensor Ulises Giménez fue controlado por el arquero Matías Mansilla. A partir de ahí, Unión consolidó su dominio en el partido.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Malcorra avanzó por la derecha y asistió a Tarragona, quien, sin marca, empujó la pelota al fondo de la red. Luego, a los 29 minutos, Malcorra anotó su primer gol desde su regreso al club con un disparo con efecto que sorprendió al arquero Ayala.

Después del descuento de Mavilla con un gran gol a los 33 minutos, Eric Ramírez selló la victoria para Unión a los 38 minutos, con un remate bajo tras recuperar la pelota en ataque.

Agencia NA