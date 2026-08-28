El Manchester City se impone al Crystal Palace y se mantiene invicto en la Premier League

Buenos Aires, 28 agosto (NA) – En un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Premier League, el Manchester City logró una victoria contundente de 4-1 sobre el Crystal Palace en el estadio Selhurst Park. Este triunfo permite al equipo dirigido por Enzo Maresca mantenerse en la cima de la tabla, con un puntaje perfecto.

Los goles de la jornada fueron anotados por el delantero Erling Haaland, quien marcó dos tantos, uno a los 17 minutos del primer tiempo y otro a los 39 del segundo. Además, Rayan Cherki contribuyó con dos goles, el primero a los 9 minutos del complemento y el segundo a los 14 minutos de la misma etapa. Por su parte, el equipo local logró descontar gracias a un autogol del arquero Gianlugi Donnarumma, quien se vio afectado por un rebote a los 11 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, el Manchester City se posiciona en el primer lugar del torneo 2026/27 con seis puntos, mientras que el Crystal Palace permanece en la parte baja de la tabla sin haber sumado unidades.

El City había comenzado la temporada con dificultades tras ser derrotado por el Arsenal en la Community Shield, pero ahora suma dos triunfos consecutivos en la liga inglesa. El primer gol del encuentro llegó tras un cabezazo de Haaland que conectó un centro de Antoine Semenyo. Posteriormente, Rayan Cherki mostró su habilidad en el área rival para ampliar la ventaja a 2-0.

El descuento del Crystal Palace llegó tras un tiro libre de Yeremy Pino que impactó en el travesaño y rebotó en la espalda de Donnarumma. Sin embargo, Cherki volvió a marcar para el City con un potente remate desde fuera del área, y Haaland cerró la cuenta con un zurdazo a los 39 minutos del complemento.

La segunda fecha de la Premier League continuará este sábado 29 de agosto con varios encuentros, entre ellos el que disputarán Liverpool y Nottingham Forest a las 8:30, seguido de Coventry City vs. Hull City y Bournemouth vs. Everton a las 11:00. El último partido del día será entre Tottenham y Newcastle a las 13:30 (horario argentino).