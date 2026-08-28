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Fracasó la reunión del Consejo del Salario y el Gobierno fijará el nuevo mínimo

La CGT pidió un piso de $911.000 para julio. Según confirmó Horacio Arreceygor a Cadena 3, los empresarios ofrecieron poco más de $400.000 para abril de 2027.

28/08/2026 | 12:55Redacción Cadena 3

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El Gobierno fijará el mínimo tras fracasar la reunión del Consejo del Salario.

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La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes sin acuerdo entre las cámaras empresarias y los representantes sindicales. Ante la falta de consenso, el Gobierno nacional deberá definir por laudo el nuevo piso salarial, actualmente ubicado en $376.600.

El encuentro se desarrolló de manera virtual, bajo la convocatoria de la Secretaría de Trabajo, y se extendió durante buena parte de la mañana. Las negociaciones finalizaron sin acercamientos entre las propuestas de ambos sectores.

El secretario de Prensa de la CGT, Horacio Arreceygor, confirmó el desenlace a Cadena 3. Según explicó, la central obrera reclamó llevar el salario mínimo a $911.000 para julio y a más de $933.000 para diciembre.

En contraste, señaló que las cámaras empresarias plantearon alcanzar un monto apenas superior a los $400.000 recién en abril del próximo año.

"Ellos ofrecieron 400.000 y pico hasta abril, por lo tanto, terminó todo mal", expresó el dirigente sindical, quien anticipó que la CGT difundiría un comunicado con los detalles de su posición.

Tras el cierre de las conversaciones, resta conocer la decisión del Ejecutivo sobre el monto de la actualización y la fecha desde la que comenzará a regir.

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Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Qué se decidió en la reunión del Consejo del Salario Mínimo? La reunión terminó sin acuerdo entre las cámaras empresarias y los representantes sindicales.

¿Quién confirmó el desenlace de la reunión? El secretario de Prensa de la CGT, Horacio Arreceygor, confirmó el desenlace a Cadena 3.

¿Cuál es el salario mínimo actual? El salario mínimo actual está ubicado en $376.600.

¿Qué reclamó la CGT para el salario mínimo? La CGT reclamó llevar el salario mínimo a $911.000 para julio y más de $933.000 para diciembre.

¿Qué ofrecieron las cámaras empresarias? Las cámaras empresarias ofrecieron un monto apenas superior a los $400.000 para abril del próximo año.

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