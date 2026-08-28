Inundaciones en Nepal y Tíbet: organizaciones se movilizan para ayudar a los afectados

Las labores de rescate continúan en la frontera entre Nepal y China, donde equipos de emergencia buscan a cientos de personas desaparecidas tras inundaciones devastadoras. Este desastre se produjo tras el colapso de un glaciar, que desató un torrente de agua y lodo que arrasó comunidades enteras.

Las autoridades informaron que cientos de personas han perdido la vida o siguen sin ser encontradas, mientras que el ejército nepalí utiliza helicópteros para rescatar a quienes se encuentran atrapados, dado que muchas carreteras y puentes han sido destruidos.

El vicepresidente de respuesta a emergencias de Direct Relief, Dan Hovey, destacó que su organización había preposicionado suministros de emergencia en Nepal para la temporada de monzones, lo que les permitió reaccionar rápidamente ante esta crisis inesperada. "Nepal es un país muy propenso a los desastres", afirmó Hovey, subrayando la alta vulnerabilidad del país a sismos, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Además de los medicamentos y suministros ya disponibles en Nepal, Direct Relief planeaba enviar más ayuda en los próximos días. Hovey añadió que las donaciones recientes ayudarán a la organización a extender su apoyo en los meses venideros.

El proceso de recuperación será largo, advirtió Hovey, y por ahora, las organizaciones humanitarias enfatizan la importancia de realizar donaciones monetarias. Esto permitirá a las agencias locales y organizaciones sin fines de lucro contar con los fondos necesarios para continuar su labor de ayuda.

Entre las organizaciones que están actuando en la región se encuentra All Hands & Hearts, que brinda asistencia de emergencia y planea continuar con la reconstrucción de escuelas y viviendas. Asimismo, Catholic Relief Services se ha asociado con Caritas Nepal para ofrecer ayuda y desplegar equipos en el terreno.

Global Giving ha lanzado un Fondo de Ayuda por Inundaciones en Nepal, con el objetivo de recaudar 1,5 millones de dólares para financiar labores de búsqueda y rescate, así como proyectos de recuperación. Otras organizaciones como Humanity & Inclusion y Save the Children también están presentes, brindando suministros de emergencia y asistencia a los afectados.

El chef José Andrés a través de World Central Kitchen está activando su red de distribución para llevar alimentos a la zona afectada. La situación sigue siendo crítica, y se requieren esfuerzos coordinados para enfrentar las consecuencias de esta tragedia natural.